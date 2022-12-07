“明年美國利率將超過5%……有望在本月和2月連續兩次采取大步措施”. December. 07, 2022 07:48. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 隨著對美國聯邦儲備委員會高強度緊縮的恐懼再次增大，全球金融市場當地時間5日發生了動搖。這是因為2日和5日公開的美國雇傭報告和服務景氣相關指標被讀為通貨膨脹上升的壓力。 美聯儲在預定於本月和明年2月舉行的聯邦公開市場委員會上接連實行了“大步（上調0.5個百分點）”舉措，因此很多人擔心緊縮局面會持續很長時間。因此，明年基準利率將超過5%的預測占據上風，納斯達克指數下降1.93%等，紐約股市暴跌。美國國債利率暴漲。壹度跌至104的美元指數也超過了105，上升了0.7%左右。 韓元對美元的匯率也暴漲了20韓元以上（韓元價值暴跌）。6日，首爾外匯市場的匯率比前壹天上漲了26.2韓元，以1美元兌1318.8韓元收盤。KOSPI也因外國投資者和機構的同時拋售，以比前壹天下降26.16點（1.08%）的2393.16點收盤。KOSDAQ指數也暴跌1.89%。 《華爾街日報》當天報道說：“美聯儲有可能把最終利率水平提高到5%以上，明年2月連續兩次考慮‘大步’舉措。”也就是說，不僅壹如市場預測地本月采取“大步”，明年2月下次公開市場例會也將上調0.5%的利率。美聯儲將於13日、14日召開公開市場委員會會議，確定本月的基準利率。 通過期貨交易預測美聯儲上調標準利率可能性的芝加哥商品交易所的美聯儲觀察（Fe誒watch）也壹致認為連續2次采取“大步”以上舉措的可能性很高。目前為3.75%~4.0%的基準利率本月達到4.25%~4.5%的概率是79.4%，明年2月上升到4.75%~5.0%以上的概率是64.5%。 美國勞動部2日公布的11月非農業部門新雇用人數為26.3萬人，遠遠超過了市場預測值（20萬人）。5日，美國供應管理協會發表的11月份非制造業（服務）采購經理人指數（PMI）為56.5，不僅高於市場預測值（53.7），還高於10月份（54.4）。兩者都是物價上漲的原因。 美國主要企業為了應對美聯儲長期緊縮導致的經濟蕭條，正在加快裁員速度。《華爾街日報》報道稱：“生產百事可樂的百事可樂將以北美總部快餐及飲料事業部為中心，裁員數百人。”

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