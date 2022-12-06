“放屁男”→“朴嘣”……得益於定制翻譯韓國電影在“越南票房大賣”. December. 06, 2022 07:34. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 今年8月上映，吸引198萬名觀眾，展現低預算喜劇電影潛力的韓國電影《6鱷45》在越南大獲成功。該片自9月23日在當地上映後，截止到上月末，共吸引225萬名觀眾，票房持續增長。225萬名觀眾是在越南上映的韓國電影中的歷史最高觀影人數紀錄。此前的最高紀錄是延相昊導演的《半島》（2020年）創下的120萬人。 《6鱷45》在越南大賣的秘訣首先是講述南北分裂問題。越南過去也經歷過南北分裂的痛苦，因此讓越南人產生了認同感。但是壹等功臣是如實反映當地情緒和流行語的“越南定制型翻譯”。負責電影在當地發行的CJHK娛樂公司法人代表鄭泰善（音）表示：“當地觀眾的留言中，對翻譯的稱贊很多。因為成功的翻譯，很多人在觀影過程中壹直在笑。” 負責翻譯的這些人不是專業翻譯家，而是CJHK娛樂公司的越南當地職員。參與翻譯的營銷組組長陶藤和發行組組長阮春林（音）在接受《東亞日報》書面采訪時表示：“我們致力於將韓國特有的慣用語和韓國最新流行語最大限度地根據越南的情況、情緒和文化進行當地化翻譯。” 最具代表性的是，韓國軍人向北韓提議就越過軍事分界線飛向北韓的彩票壹等獎獎金分配問題進行協商，對北韓進行廣播，並大喊“我們想點壹首歌給北韓同胞聽。張基河和臉孔們的《我們現在見面吧》”的場面。這被翻譯成越南國民歌手鄭公山的歌曲《牽手》。翻譯負責人表示：“實際歌曲《我們現在見面吧》原封不動地翻譯出來，歌詞也是原封不動地翻譯了《我們現在見面吧》的歌詞，但是利用越南歌曲的題目引來了笑聲。朝鮮軍人李研熙（朴世婉飾）通過對韓廣播戲弄韓國負責對朝廣播的士兵朴千禹（高庚杓飾）為“放屁男兵長同誌”的場面，加上越南語的放屁聲，翻譯成“朴嘣兵長”，令當地觀眾忍俊不禁。朴千禹稱李研熙為“北朝鮮IU”的場面，歌手IU在越南也很有名，因此原封不動地保留了下來。 朝鮮軍下士李勇浩（李伊庚飾）偽裝成韓國士兵前往韓國之前，學習“氣瞬冷”（氣氛瞬間冷了下來）等“韓國最新流行縮略語”的場面全部被越南的最新流行語代替，引得年輕觀眾爆笑。翻譯負責人表示：“為了讓主要觀眾層18~25歲的人像當地電影壹樣享受，我們努力將其翻譯成越南最流行的話。”

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