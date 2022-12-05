“癌癥患者”貝利：“我堅強而充滿希望……將觀看韓國VS巴西的比賽”. December. 05, 2022 07:45. by 申亞亨記者 abro@donga.com. 正在與癌癥作鬥爭的巴西“足球皇帝”貝利（82歲•照片）斷然否認了部分人提出的病危說，並表示“將關註2022卡塔爾世界杯巴西隊的比賽”。 貝利4日在自己的Instagram賬號上上傳了包含“健康狀況穩定”內容的巴西聖保羅某醫院診斷書照片，並表示：“希望大家冷靜、積極。我堅強而充滿希望。目前正在醫院接受治療，想對醫護人員表示感謝。”他接著補充說，“我會關註世界杯巴西隊的比賽”，“全世界大家傳達的愛意信息給我帶來了很大的力量。”6日，韓國和巴西將進行16強賽。 貝利去年9月被診斷為大腸癌，正在反復住院治療和出院。據悉，他於上月29日因心力衰竭住進了醫院。此前，巴西日刊《聖保羅報》3日報道說：“貝利中斷癌癥化療治療，只接受緩解疼痛和呼吸困難等癥狀的延命治療。” 貝利以17歲的年齡參加了1958年瑞典世界杯，攻入6球，並帶領球隊奪冠，完成了華麗的世界杯首秀。此後他又在1962年、1970年等共3次世界杯上帶領巴西隊奪冠後，於1977年退役。貝利退役後繼續擔任巴西體育部長，致力於巴西足球的先進化。在世界杯等世界足球大賽上，最後的冠軍往往與貝利的預測截然相反，因此常被稱為“貝利的詛咒”。

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