本托主教練成為世界杯歷史上的“1號紅牌主帥”，小組末輪比賽將在觀眾席上督戰. November. 30, 2022 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. 韓國國家足球隊主教練保羅•本托成為了獲得“世界杯1號紅牌”的主帥。 在28日舉行的卡塔爾世界杯H組與加納隊的第2場比賽中，韓國隊以2比3負於對手後，向當值主裁判提出抗議，結果被出示的紅牌成為世界杯歷史上第1張主教練紅牌。當天，韓國隊在下半場補時10分鐘時，為創造進球，展開了猛烈的攻勢，並在補時第11分鐘時獲得了角球，主裁判沒有給韓國隊角球直接吹響了終場哨，本托主教練對裁判的判罰提出質疑，獲得了紅牌。 從本屆世界杯開始，主裁判可以向主教練等教練組發出警告和退場卡（紅黃牌）。此前，只有球員才能被出示紅黃牌。而對教練組只下達口頭警告及退場命令。但是足球規則修改管理機構國際足球評議會（IFAB）為了嚴格處理足球場上頻繁出現的對裁判的粗暴抗議，從2019年開始將紅黃牌適用範圍擴大到主帥及教練組，而在世界杯上此次是首次適用。曼城隊主帥佩普•瓜迪奧拉在2019年8月4日英超聯賽（EPL）與利物浦隊的比賽中，向沒有對對方球員鏟球發出警告的主裁判提出抗議，在引入新規定後被出示了黃牌。 在修改後的規定中，如果主教練向裁判強烈抗議，將獲得黃牌，如果在此過程中表現出攻擊性的言辭，將獲得紅牌。偏偏向本托主教練出示紅牌的當天，主裁判是以在英超中出示最多紅牌而聞名的主裁。裁判安東尼•泰勒在本賽季執法的12場英超比賽中已經出示了5張紅牌。平均每場比賽0.42張紅牌，是聯賽平均值（0.1張）的4倍以上，高居第壹。 本托主教練在與葡萄牙隊進行小組賽第3場比賽時，不能坐在替補席上，只能在看臺上觀看比賽。對於在世界杯決賽圈階段後與韓國隊結束合約的本托來說，如果韓國隊不能進入16強，與加納壹戰將成為指揮韓國隊的最後壹場比賽。 巧合的是，與紅牌相關，韓國還有另外的“世界杯1號”。1998年法國世界杯時，河錫柱在與墨西哥隊的小組賽第壹場比賽中強行鏟球，但首次適用於新引進的“鏟球”零容忍原則，因此被出示紅牌。在選手後方鏟球的行為之前壹直被出示黃牌，但是考慮到有可能導致對方選手嚴重受傷，在法國世界杯之前將規定改為直接出示紅牌。

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