尹錫悅政府摆弄加入“四國集團”筹碼……因擔心中國反對而慎重行動. November. 26, 2022 07:18. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 自去年1月拜登政府上臺以來，美國壹直通過“四方安全對話”（Qua誒）、“五眼聯盟”（Five Eyes）、“美英澳三國聯盟”（AUKUS）等多邊同盟性質的安全磋商機制，加強了對中國的包圍網。 “四方安全對話”屬於美國、日本、澳大利亞、印度等4個國家。2004年成立時的目的，是支援遭受大型地震、海嘯的印度尼西亞災後重建，但特朗普政府當時加強了牽制中國的性質。美國、英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等5個英語圈國家參與的“五眼聯盟”，始於第二次世界大戰後的1946年美國和英國為應對與共產圈的冷戰而簽訂的《秘密情報共享協定（UKUSA）》。這些國家壹直利用名為“UKUSA”的通信監聽網共享從全世界收集的軍事機密情報。 美國與英國、澳大利亞去年還成立了安保磋商機制“三國聯盟”。美國上臺後還向澳大利亞提供了核動力潛艇建造技術。最近還公開了在澳大利亞部署可搭載核武器的美國B-52戰略轟炸機的計劃。也就是說，在印度太平洋地區內，針對中國展開了積極的軍事合作。 尹錫悅政府上臺後，與前任政府不同，明確表示要將外交的中心軸放在韓美同盟上。盡管美國政府壹再要求，但文在寅政府考慮到與中國的關系等，堅持對加入“四方安全對話”持模糊態度。但與此不同，尹錫悅在大選公約中明確表示，今後將尋求“正式加入‘四方安全對話’”。但是，目前為了最大限度地減少與中國的摩擦，首先推進基礎設施建設、疫苗等各功能、領域的合作。中國外交部長王毅指責美國主導的這些安保磋商機制“通過冷戰思維的擴散來煽動軍備競賽”，公開表示反對。 韓國政府為了應對朝鮮的挑釁，計劃加強與這些安保磋商機制的合作。朝鮮發射洲際導彈“火星-17”型的18日，正在泰國曼谷參加亞太經合組織會議的韓國國務總理韓德洙出席了美國副總統卡梅拉@哈裏斯的緊急邀請而舉行的六方安保會議。美國、加拿大、新西蘭、澳大利亞、日本、韓國等6國在會議結束後共同發出了譴責朝鮮挑釁的信息。“五眼聯盟”中除英國以外的4個國家與韓國、日本進行了協商。

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