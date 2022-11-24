時隔15年再次在國內上演的強烈的合唱群舞《西城故事》. November. 24, 2022 07:45. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 這是再現美國紐約曼哈頓貧民窟的舞臺。拉開帷幕後，波蘭裔白人青年黑幫“火箭”和南美波多黎各黑幫“鯊魚”將展開對決。在紐約警察舉辦的舞會上，火箭幫出身的托尼（金俊秀、朴江賢、高恩成）和鯊魚幫的老大貝爾納多（金贊浩、林正模）的妹妹瑪麗亞（韓在娥、李智秀）壹見鐘情，就象在夢中似的壹起跳著舞。隨著像仇人壹樣咆哮的兩個黑幫所屬的男女陷入愛情，故事開始了。 17日在首爾中區忠武藝術中心開幕的音樂劇《西城故事West Side Story》自2007年在韓國國內演出後，時隔15年再次與觀眾見面。1957年在美國紐約百老匯首演的該作品的原作是威廉•莎士比亞的戲劇《羅密歐與朱麗葉》。蒙太古和凱普萊特家族演變為火箭和鯊魚黑幫，羅密歐和朱麗葉演變為托尼和瑪麗亞的愛情。 《西城故事》也是當代最優秀的創作者共同創作的名作。由以阿爾弗雷德•希區柯克的電影《奪魂索》而聞名的亞瑟•勞倫特斯撰寫劇本，引領紐約愛樂樂團黃金期的指揮家倫納德•伯恩斯坦負責作曲。音樂劇《理發師陶德》的原作者斯蒂芬•桑德海姆作詞，繼喬治•瓦蘭辛之後成為紐約市立芭蕾舞團第二代藝術導演的傑羅姆•羅賓斯擔任導演和編舞。 故事伴隨著在只存在矛盾、憤怒、憎惡的兩個黑幫之間插入愛情這壹感情而產生的裂痕。無意中開始的托尼和瑪麗亞的愛情產生了無法估量的巨大分裂，情況逐漸演變成悲劇。沒有脫離《羅密歐與朱麗葉》的起承轉合，稍有不慎就會讓人感覺單調的敘事中添加華麗和獨創性的就是歌曲和舞蹈。金俊秀、朴江賢、金素香等唱功突出的演員們出色地消化了高低的音域自由穿梭的曲目。由20人管弦樂團演奏完成的音樂將填滿整個演出場。 在《西城故事》中，舞蹈非常重要，甚至被稱為舞蹈音樂劇的先河。不僅是主演和配角，合唱演員也有各自分配的編舞。特別是第壹幕初期，火箭幫和鯊魚幫融合在壹起展現的和諧群舞場面是必不可少的看點。身穿藍色系列服裝的火箭幫和紅色系列的鯊魚幫分列兩邊，展開爽快的群舞。讓人聯想到雜技的舞蹈動作不僅大，而且非常精巧。但是，由於舞蹈強度太高，群舞結束後，麥克風演員們的呼吸聲還會延續很長壹段時間，這壹點令人遺憾。截止到明年2月26日，票價為7萬~16萬韓元。

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