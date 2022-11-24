首爾58萬名綜合房地產稅繳納者中，非江南地區首次超過壹半. November. 24, 2022 07:46. by 崔惠? herstory@donga.com. 據調查，今年在首爾繳納住宅綜合房地產稅的納稅人數中，非江南地區首次超過了江南地區。非首都地區繳納綜合房地產稅的人也增加了6萬名左右。綜合房地產稅納稅對象正在擴散到非江南、非首都地區。 國會企劃財政委員會執政黨幹事、國民力量黨議員柳成傑23日分析了國稅廳《2022年住宅綜合房地產稅告知現狀》，結果顯示，首爾江南四區（江南區、瑞草區、松坡區、江東區）的納稅人員約為28.5萬人。這占首爾全體綜合房地產稅告知人數（58萬名）的48.8%，不到壹半。自2005年實施綜合房地產稅以來，江南四區以外的非江南地區比重超過首爾地區納稅人的壹半，今年尚屬首次。 綜合房地產稅增加幅度也比江南四區大。拿文在寅政府第壹年的2017年和今年的稅額相比，江南四區增至6.6倍，其他地區卻增至9.4倍。稅額增加幅度最大的地方是衿川區（27.2倍），其後依次是九老區（17.9倍）、蘆原區（16.9倍）、中浪區（16.6倍）、江北區（15.4倍）。同期，以納稅人數為準，江東區從4706人增加到24329人，增加了5.2倍，增幅最大。蘆原區（5.0倍）、衿川區（4.7倍）、道峰區（4.5倍）、城東區（4.4倍）等地的納稅者也大幅增加。 不僅是首都地區，非首都地區的綜合房地產稅告知人員也有所增加。據企劃財政部透露，今年非首都地區的住宅綜合房地產稅告知人數為25.8萬人，比壹年前增加5.8萬人。在全體告知人員中，非首都地區的比重從2020年的24.1%增加到去年的27.6%，今年增加到30.9%。在非首都地區，告知人員增加率最大的地區是釜山，比壹年前增加38.6%。

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