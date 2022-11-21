曾兩次獲得世界杯冠軍的烏拉圭隊為何隊服上會出現“4顆星”？. November. 21, 2022 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. 24日，烏拉圭國家隊將與韓國隊進行2022卡塔爾世界杯小組賽，19日球隊在多哈阿爾-埃爾薩爾訓練場進行了首次當地適應訓練。烏拉圭球員們穿著的練習服上衣的左胸上印著的4顆星星看起來十分耀眼。 據國際足聯（FIFA）透露，首次在世界杯球衣上加入星星的球隊是巴西。巴西隊在1970年墨西哥世界杯上奪冠，創下了世界杯歷史上首次3次奪冠的紀錄。為了紀念這壹事件，在國家隊標誌上加入了3顆星。之後球隊於1994年在美國、2002年韓日世界杯上也獲得了冠軍，星星數增加到了5顆。 不僅僅是巴西。曾獲得過世界杯冠軍的8個國家中有7個國家按照世界杯冠軍次數印上了星星。只有烏拉圭例外。烏拉圭隊是1930年在本國舉行的第壹屆世界杯和1950年巴西世界杯上獲得過2次冠軍的球隊，但星星卻有4顆。 FIFA介紹說：“剩下的2顆星是紀念1924年巴黎、1928年阿姆斯特丹奧運會金牌而加入的”，“烏拉圭是在沒有世界杯的時期，唯壹將奧運會冠軍視為與世界杯冠軍同級的國家。”同時，國際足聯還介紹說：“對星的數量沒有嚴格的標準。” 法國媒體《LA DEPECHE》介紹稱，“要想理解烏拉圭堅持4顆星的理由，我們要先仔細查看壹下歷史”，“烏拉圭隊的目標是在本屆世界杯上獲得第5顆星，與巴西並肩而行。”烏拉圭曾被巴西強制合並，1828年獨立，是有歷史的國家。烏拉圭隊首次身穿印有4顆星的隊服出戰2002年韓日世界杯時，巴西隊隊服上也只有4顆星。

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