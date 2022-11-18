沙特王儲本•薩勒曼時隔三年半訪韓，與韓企簽署總價值40萬億韓元的投資協議. November. 18, 2022 07:39. by 世宗=金炯民記者、郭道榮記者 kalssam35@donga.com,now@donga.com. 以沙特阿拉伯王儲穆罕默德•本•薩勒曼訪韓為契機，韓國和沙特公共機構和企業決定推進能源、建設、生物等26個項目，規模達290億美元（約38.8萬億韓元）的大型項目。在經濟放緩的鴻溝日益加深的情況下，人們越來越期待1970年代引領韓國經濟飛躍的中東熱潮重演。 尹錫悅總統與17日上午正式訪韓的沙特王儲本•薩勒曼在首爾龍山區漢南洞總統官邸舉行會談後，共進了午餐。本•薩勒曼王儲是7日尹總統夫婦入住官邸後邀請的首位海外貴賓。尹總統在會上表示：“作為韓國在中東的最大貿易合作夥伴和海外建築項目合作國，沙特是韓國經濟、能源、安保的核心同伴”，本•薩勒曼王儲回應稱：“希望在能源、國防產業、基礎設施•建設3個領域與韓國加強合作。” 當天在首爾中區大韓商工會議所舉行的“2022韓國-沙特投資論壇”上，韓國主要企業和沙特政府、機構、企業同時簽訂了26項投資合同及諒解備忘錄（MOU）。這是總事業規模約達40萬億韓元的大型項目。過去兩國的產業合作主要集中在建設上，但此次涵蓋了從石油化學、清潔能源到制藥、遊戲、制造、生物等多個領域。當天參加投資協議的國內企業約有30家，此次訪韓的沙特企業有63家。沙特經濟合作委員會主席法哈德•薩德•瓦蘭在當天的論壇上表示：“希望與韓國的合作關系在沙特2030年願景下積極推進，希望韓國參與紅海項目等大規模事業。” 為了與時隔3年零5個月再次來到韓國的王儲本•薩勒曼見面，企業界總裁們也全體出動。當天下午5點開始，本•薩勒曼王世子與三星電子會長李在镕、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、韓華副會長金東官、CJ集團會長李在賢、鬥山集團會長朴正元、DL集團會長李海旭、現代重工業集團社長鄭基善等8個企業總裁舉行了約1個小時的座談會。與會者共享了各企業的沙特事業現狀和超大型新城市事業“新未來城”（Neom City）等今後的合作方案。

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