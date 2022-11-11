希望尹錫悅在東盟和二十國集團“新冷戰緩沖地帶”拿出國家利益外交成果. November. 11, 2022 07:48. . 尹錫悅總統為出席東盟和二十國集團（G20）峰會，於今天出訪柬埔寨金邊和印度尼西亞巴厘島。這是他繼6月出席北約峰會、9月出席聯合國大會之後的第三次海外巡訪和參加多邊外交舞臺。尹總統將在6天4夜的巡訪期間，通過與包括韓美日首腦會談在內的主要首腦的多方、雙邊會晤，討論多方面的合作方案。 此次東盟和二十國集團峰會，是在新冷戰對決中仍然與陣營矛盾保持距離、探索中立生存戰略的緩沖地帶舉行的多邊首腦外交舞臺。對於就任6個月以來壹直註重加強韓美同盟和自由陣營聯合的尹總統來說，這將成為重新拓寬外交版圖的機會。在美國的“印度太平洋”戰略和中國的“壹帶壹路”構想發生沖突的角逐場、同時也是消化這種沖突的外交現場擴大交流範圍，也是寶貴的經驗。 而且之於韓國，東盟也是繼中國和美國之後的主要貿易和投資對象。隨著美中經濟分離的加速，作為壹直以來我們依賴的中國市場的替代方案的重要性進壹步提高。此次，尹總統將發表以自由、和平、繁榮為基礎的韓國版印度太平洋戰略，並提出了加強與東盟國家聯合的方案。希望其中能夠包含韓國外交領域超越韓半島和周邊四強、進壹步擴大範圍的有魅力的構想。 尹總統在此次二十國集團峰會的三天日程中，只參加兩天後回國。雖然這是考慮到梨泰院慘案引發的哀悼氛圍、經過深思熟慮後做出的決定，但令人遺憾的是，是否必須縮短首腦外交日程。不僅如此，以“歪曲、偏向外交相關報道”為由，不允許MBC采訪記者乘坐專機，引起了媒體和在野黨的強烈反對。有必要回顧壹下，這是不是自己推翻國民支持和聲援這壹外交基礎的草率決定。 在與其他國家的關系中實現國家利益的外交，特別是總統的首腦外交，應該不受國內政治的影響。特別是在國際秩序急劇變化的情況下，韓國面臨著朝核和經濟復合危機。在這種嚴峻的時期，政治爭論和是非只會讓韓國的外交漂流。希望此次尹總統的巡訪外交能夠成為把大韓民國的國家利益放在首位、尋找與其地位相符的作用、提高國格的機會。

한국어