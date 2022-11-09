可拉伸、可扭曲的顯示屏……像衣服壹樣穿在身上的IT機器時代. November. 09, 2022 08:06. by 郭道英 now@donga.com. 像科幻電影中出現的場面壹樣，手持薄薄的畫面，可以隨意折疊、拉伸、彎曲……這種新型顯示屏離商用化又近了壹步。 LG顯示器8日表示，成功開發出了作為未來顯示器備受關註的高畫質“可拉伸顯示器”。 可拉伸顯示屏可以自由地變形為拉伸、折疊、扭曲等任何形式，被稱為終極的“自由型顯示屏”。此次LG顯示器公開的試驗產品在世界上首次實現了12英寸畫面可拉伸至14英寸畫面（20%拉伸率）、達到普通顯示器水平的高分辨率、同時實現紅綠藍（RGB）全色彩。去年6月，三星電子綜合技術院也開發了利用可拉伸顯示屏的電子皮膚等相關研究，但體現通常顯示器水平的分辨率和全色彩尚屬首次。 特別是，與現有技術相比，試驗產品大幅提高了可拉伸顯示器技術的核心——柔軟性、耐久性、可靠性，克服了商用化的技術難題。即，用用於隱形眼鏡的特殊矽材料開發出了伸縮性強的薄膜形態的基板，大幅提高了靈活性。還使用了40微米（1微米為百萬分之壹米）以下的微型發光二極管（LED）發光源，確保了即使受到外部沖擊也能防止畫質變化的耐久性。將現有的直線形態配線結構改為“S”彈簧形態配線結構等，通過優化設計，即使反復彎曲或折疊也能維持性能。 可拉伸顯示屏不僅薄而輕，還可以粘貼在皮膚、服裝、家具等不規則彎曲面。可以實現像衣服壹樣穿著或貼在身上的信息技術（IT）機器時代，預計將廣泛適用於穿戴式、移動設備、智能機器、遊戲、時尚等多種產業。 LG顯示器首席技術官（副社長）尹洙榮（音）表示：“作為政府主導的國策課題，將成功完成正在開發的可拉伸顯示器開發，進壹步提高韓國顯示器技術競爭力，引領顯示器的新模式。”

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