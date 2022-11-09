是“經濟審判”還是“審判特朗普”? 美國中期選舉結果今天下午初見分曉. November. 09, 2022 08:06. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 當地時間8日，作為2024年總統選舉前哨戰的美國中期選舉在美國全境拉開帷幕。美國前總統特朗普當天事實上宣布參加總統競選，在野黨共和黨提出“經濟審判論”，宣布將推翻拜登政府的政策。相反，執政的民主黨則強調民主遭受威脅，提出“審判特朗普論”，為維護議會權力而全力以赴。 此次中期選舉將重選聯邦眾議院全部435個議席和聯邦參議院100個議席中的35個，並在50個州中的36個州選出州長，當天上午從佛蒙特州開始，進行了投票。投票結果預計將在韓國時間9日下午揭曉。 眾議院預計將由共和黨輕松獲勝。最受關註的參議院選舉，在共和黨占據極其微弱優勢的情況下，民主黨正在最後階段著手集結支持層。如果共和黨時隔4年重新獲得眾議院的多數黨地位，將不可避免地與拜登總統發生正面沖突。 共和黨眾議院黨鞭凱文·麥卡錫7日在接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時表示，“雖然不會出於政治目的利用彈核，但這並不意味著無論發生什麽事情都不會使用（彈核籌碼）”，打開了推動彈核拜登總統的可能性。麥卡錫還強調了減少政府支出和加強移民政策等應對通貨膨脹的最優先順序，並暗示將叫停拜登政府的重點事業。 特朗普7日在最後壹次支持遊說中表示，“將於15日在佛羅裏達海湖莊園宣布重大消息”，把參加下屆總統選舉公之於眾。相反，拜登在當天的最後壹次遊說中表示：“我們正在與歷史上最黑暗的勢力對抗，”“不僅在參議院，在眾議院也（對選情）持樂觀態度。”

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