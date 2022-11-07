能瞧見看不見的東西的眼睛. November. 07, 2022 07:36. . “大叔，妳為什麽那麽認真地敲石頭？”（壹位少女） “那塊石頭不是普通的石頭。那塊巖石裏住著天使。我現在正在喚醒沈睡的天使。”（米開朗基羅）—出自克裏斯•威得恩《佛羅倫薩特講》中。 《佛羅倫薩講座》是介紹16世紀在佛羅倫薩活動的藝術家米開朗基羅誕生傑作的過程的書。米開朗基羅對書中出現的小家夥的問題的回答，乍壹看顯得過於天真。但是，卻顯示出他對足以使現代人拍案叫絕的生活和藝術的態度。 米開朗基羅在有人可能認為只是巖石的物體上看到了別的東西。為了喚醒在巖石中沈睡的天使，使其自由，決定只摘除不是天使的部分。為了表現天使光澤的皮膚，經過無數次的反復修整。他壹生都在吸著石粉燃燒著藝術魂。這可以說是崇高的美。他在成為雕塑家之前就擁有了特別的洞察力。 藝術的本質是什麽？我為了什麽而活成藝術家呢？這個問題雖然簡單、理所當然，但很難輕易回答。 數年前，在意大利佛羅倫薩的壹個空間裏，作者看見了壹個用石頭做的男性的裸體。記得當時無法抑制住自己內心的激動之情。高近5米的大理石身體。從那裏散發出來的光環。這就是“創造者”米開朗基羅的《大衛》。 就像米開朗基羅在巖石上看到天使壹樣，他也看到了大衛。他以與別人不同的新觀點看待世間萬事，賦予其新鮮的含義後，產生了具有新穎性的成果。再問大家壹次。藝術的本質是什麽？對於或許到死為止會壹直持續下去的我的疑問，米開朗基羅在書櫃裏和佛羅倫薩的美術館裏，欣然給出了正確答案。

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