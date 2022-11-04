三星電子的品牌價值為877億美元，高居全球第五位. November. 04, 2022 07:52. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星電子的品牌價值連續2年以兩位數增長，保持了全球“前5名”。 據全球品牌咨詢專門企業Interbrand3日發表的“全球100大品牌”顯示，三星電子的品牌價值比前壹年上升了17%，以877億美元（約125萬億韓元）位居第5位。 Interbrand分析說，通過“SmartThings”強化顧客連接經驗、開發折疊式智能手機和BESPOKE等多種革新產品和技術，帶動了三星電子品牌價值的上升。據分析，由於全球數據使用增加，半導體的品牌價值上升也產生了影響。 三星電子在2012年以第9位首次進入“前10名”後，從2020年開始壹直保持第5位。全球品牌價值排名第壹的是美國蘋果公司。微軟、亞馬遜、谷歌分別排在第2~4位。 現代汽車以173億美元的價值得到認可，排在第35位。這是現代汽車公司自2015年以後連續8年排在第30~40位之間。通過電動汽車專用平臺和Meta Mobility等向顧客提供革新性移動出行體驗這壹點得到了很高的評價。 Interbrand綜合分析企業的財務成果和顧客購買產品時品牌產生的影響、品牌競爭力等，每年評價品牌價值並做出排名。

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