梨泰院慘案明顯是屬於應對不力，難道還要“抱怨制度”嗎?. November. 03, 2022 07:27. . 政府和地方團體因在梨泰院萬聖節慘案中應對不力，受到了越來越多的批評。但政府仍然表現出將責任歸咎於制度的姿態。韓國國務總理韓德洙1日在外媒記者會上表示：“如果沒有主辦方或地方自治團體，警方是無法通過中央管制的方法管理群眾的。”這與行政安全部部長李祥敏“這不是提前安排警察或消防人員就能解決的問題”的發言如出壹轍。 《災難安全法》及相關手冊規定，“有主辦方的參與者超過1000人的地區慶典”應制定安全管理計劃，並與警察、消防進行協商。韓總理等的發言聽起來像是在說，梨泰院萬聖節活動不屬於此範圍，因此政府的作用受到了限制。但是沒有主辦方的活動也可以由警察和地方自治團體幹預。《警察職務法》規定，如果因極度擁擠等導致國民安全受到威脅，要采取警告、避難等措施。《災難安全法》也明確規定，如果有可能發生災難，國家和地方自治團體應采取發布警報、指示避難等應急措施。 因此，警察和地方自治團體應該事先做好準備，在發生緊急情況時積極介入。但是，在事故發生當天，市民們在梨泰院現場撥打112報警報告“人太多”，警方把8次歸為危急情況，但只出動了1次。首爾警察廳預測到“萬聖節前周六晚10點以後”梨泰院將聚集特別多的人流，但並沒有增加人力。慘案發生三天前，梨泰院商家在與龍山區及警方的座談會上提出了踩踏事故的擔憂，但後者並沒有制定對策。也就是說，中央和地方政府都沒有采取法律允許的最低限度的措施。 但是，政府和地方自治團體卻表現出急於逃避責任的態度，而不是反省並防止再次發生。慘案發生後，首爾市明確表示這不是市主辦的活動，龍山區的立場是萬聖節活動不是正式的地方性慶典，因此對安全沒有責任。政府決定將梨泰院慘案相關用語統壹為“事故”而不使用“慘案”，不提“受害者”而統壹為“死者”，也只能看作是出於回避責任的意圖。那樣做不會減輕責任的重量。其結果反而只會是，對政府的信賴度下降，包括對遇難者的第二次加害爭議在內，加重慘案的後遺癥。

한국어