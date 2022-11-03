10月公共事業費創歷史新高，物價上漲5.7%. November. 03, 2022 07:28. by 崔惠?, 朴民優 herstory@donga.com,minwoo@donga.com. 10月份消費者物價上漲率為5.7%，時隔3個月與前壹個月相比上漲幅度變大。此前，帶動物價上漲的石油和農畜產品物價雖然有所下降，但電力、天然氣等公共事業費卻上漲到了歷史最高值。 大韓民國統計廳2日表示，10月份消費者物價指數為109.21（2020年=100），比壹年前上升了5.7%。以7月（6.3%）為頂點，8月（5.7%）、9月（5.6%），連續比前壹個月放緩的消費者物價上漲幅度時隔3個月之後再次擴大。 上個月物價上漲是由公共事業費主導的。電費、煤氣費、水費同比上漲23.1%，是2010年相關統計以來漲幅最大的壹次。除能源、食品等變動性較大的品種外，根源物價同比上漲4.8%，是自2009年2月（5.2%）以後13年零8個月以來的最高值。受國際原材料價格上漲的影響，加工食品也比1年前上漲了9.5%。 此前，帶動物價上漲的能源、農畜水產品價格的上漲勢頭有所減緩。石油類物價比1年前上漲10.7%，與7月（35.1%）、8月（19.7%）、9月（16.6%）相比上漲幅度有所減少。農畜水產品也比1年前上漲5.2%，與9月份（6.2%）相比上漲幅度有所減少。 政府預測，到年末為止，物價上漲率將持續5%左右。統計廳經濟動向統計審議官魚雲善（音）表示：“期待（物價上漲率）不會上漲到6%左右，因此7月份有可能達到頂點。”韓國銀行副總裁李承憲當天也預測說：“今後消費者物價到明年第壹季度（1~3月）為止將保持5%的高漲勢頭。”隨著高物價的持續，韓國銀行金融通貨委員會24日或將再次踏上“大步伐”（Big Step•基準利率上調0.5個百分點）。

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