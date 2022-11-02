韓國假面舞即將被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄. November. 02, 2022 07:58. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 韓國的傳統假面舞預定會被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄。若假面舞最終申遺成功，將成為韓國第22項人類非物質文化遺產。 據文化遺產廳1日透露，《聯合國教科文組織非物質遺產保護公約》政府間委員會（非物質遺產委員會）下屬的評價機構對“韓國假面舞”做出了“建議入選”的評定。申遺建議審查結果在最終階段幾乎不會發生變化。評價機構通過網站就韓國政府提交的假面舞申遺申請表示：“明確闡述了相關文化遺產的社會功能和文化意義，對過度商業化可能導致的後果而采取的努力進行了詳細說明。” 評估機構對提交申遺申請的文化遺產進行評估審查後，給出“建議入選”（inscribe）、“補充信息”（refer）、“不予入選”（not to inscribe）等建議，並向非物質文化遺產委員會提出建議。申遺最終結果將於本月28日（當地時間）至下月3日在摩洛哥舉行的“第17屆保護非物質文化遺產政府間委員會”會議上敲定。文化遺產廳表示：“假面舞如果被列入人類非物質文化遺產名錄，將成為強化韓國人歸屬感、文化認同感的契機。” 韓國假面舞被評價為融合舞蹈、音樂、戲劇等元素為壹體的綜合文化藝術載體。在假面舞中，通過演員的臺詞、舞蹈、歌曲、動作，生動而愉快地表現社會懸案和不合理。雖然講述社會問題，但具有以特有的諷刺引發笑聲的詼諧結構。即使沒有固定的舞臺，也可以不受場所的限制進行演出，特別是在觀眾的參與下完成演出。 韓國假面舞種類繁多，目前分為13種國家非物質文化遺產和5種道（市）非物質文化遺產。國家非物質文化遺產包括楊州別山臺遊戲、統營五廣大、固城五廣大、江陵端午祭中的官奴假面劇、北青獅子遊戲、鳳山假面舞等。道（市）非物質文化遺產則有江原非物質文化遺產束草獅子遊戲、京畿非物質文化遺產退溪院山臺遊戲等。 自2001年宗廟祭禮及宗廟祭禮樂首次被列入人類非物質文化遺產名錄以來，目前韓國擁有△板索裏清唱 △江陵端午祭 △羌羌水越來 △男寺黨遊戲 △靈山齋 △濟州七頭堂靈登神跳 △處容舞 △韓國聲樂 △大木匠 △鷹獵（多國共同登載）△跆跟 △走鋼絲 △閑山苧麻織布 △阿裏郎 △腌泡菜文化 △農樂 △拔河（多國共同登載）△濟州海女文化 △摔跤（南北共同登載）△燃燈會等21項人類非物質文化遺產。 在此次審查中，朝鮮方面提交的“平壤冷面風俗”也獲得了建議入選的意見。評估機構此次對46件申請進行審查，包括“韓國假面舞”在內，其中31件得到了“建議入選”的評定。（其余14件為“補充信息”，另有壹件不予入選。）

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