達斯汀•約翰遜隊奪得LIV最終戰團隊賽冠軍，瓜分1600萬美元冠軍獎金. November. 01, 2022 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. 直到最後，主人公還是達斯汀•約翰遜（38歲•美國）。由沙特阿拉伯資本贊助的“LIV高爾夫邀請系列賽（LIV）”落下了大長征的帷幕。31日（韓國時間），在美國佛羅裏達州邁阿密特朗普國家多拉高爾夫俱樂部（72桿）舉行的本賽季最終戰（8站比賽）“團隊錦標賽”決賽中，由約翰遜擔任隊長的“4 ACES”隊登上了冠軍寶座。約翰遜和隊友帕特•佩雷茲（46歲）、帕特裏克•瑞德（32歲）、泰勒•古奇（31歲•以上美國）以壹桿優勢險勝，奪得1600萬美元（約228億韓元）的冠軍獎金，冠軍隊伍中的每壹位隊員將分別得到400萬美元（約57億韓元）的獎金。 通過半決賽晉級決賽的4支隊伍展開的決賽通過比桿賽來決出最後的勝負（18洞比桿賽，4名隊員的記分卡成績相加的方式）。結果，4 ACES隊約翰遜、佩雷茲、瑞德取得低於標準桿2桿的成績，古奇打出低於標準桿1桿的成績，最終合計為低於標準桿7桿的281桿。4 ACES隊以1桿優勢戰勝了男子高爾夫世界排名第3位的卡梅隆•史密斯（29歲•澳大利亞）率領的Punch隊（最終合計低於標準桿6桿共282桿）。史密斯當天以低於標準桿7桿共65桿的成績在16名決賽選手中計分卡成績最好，但馬克•利什曼（39歲•澳大利亞）打出高於標準桿2桿的成績等，沒有得到隊友的幫助，只能屈居亞軍。 當天，約翰遜又拿到了400萬美元，僅在本賽季就賺了1763.7767萬美元（約251億韓元）。再加上以個人賽冠軍資格獲得的1800萬美元（約256億韓元），他本賽季的總獎金高達3563.7787萬美元（約508億韓元）。約翰遜2008年首次參加美國職業高爾夫（PGA）巡回賽，在巡回賽上共獲得24個冠軍，職業生涯總獎金為7489.7059萬美元（約1067億韓元），而本賽季的獎金則占到了壹半多，這也是他自6月第壹站比賽（英國倫敦）後時隔4個月再次獲得冠軍。也就是說，本賽季LIV獎金總額達2.55億美元（約3632億韓元）的近14%都進入了約翰遜的錢包。大賽結束後，約翰遜表示，“隨著賽季的進行，（LIV）正在逐漸好轉。結尾也令人難以置信。” 當然，並不是只有約翰遜賺得盆滿缽滿。在沒有獲得PGA巡回賽冠軍的情況下，此前職業生涯總獎金僅為400萬美元（約57億韓元）左右的彼得•尤萊恩（33歲•美國）在LIV上憑借個人賽2次亞軍、團體賽1次冠軍等，獲得了約1280萬美元（182億韓元）的獎金。 結束第壹個賽季的LIV計劃將下賽季的賽事數量從8個增加到14個，總獎金也將增加到4.05億美元（約5771億韓元）。有預測稱，世界排名前15位的選手最少將增加2名，最多將增加4名。

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