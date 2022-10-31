致尋找作品正確答案的妳. October. 31, 2022 07:51. . “我只是因為喜歡藍色才用藍色塗畫的。”—保羅•畢加索 20歲出頭的朋友的去世和極端貧困，度過絕望時光的畢加索在此後的3年裏只畫了塗滿藍色的作品。許多學者將這壹時期稱為“藍色時代”。人們很好奇畢加索堅持青（藍）色的理由。筆者也壹度推測，其背景可能有特別的苦惱和哲學。但是畢加索後來做出回應稱“沒什麽”。人們只能變得虛無縹緲。也許曾做出各種解釋的美術評論家更是如此。 我們通常會在欣賞偉大巨匠的作品時尋找隱藏的意義和哲學。這也被認為是具有深度的作品鑒賞方法。 自己的解釋也使傑作變得更加不朽。 1789年法國大革命爆發後，向大眾公開了王室的收藏作品，盧浮宮的歷史由此展開。對相關作品價值的好奇心越來越大，開始制定實際價格。萊昂納多•達•芬奇的《蒙娜麗莎》被評價為目前世界上最著名的作品，其經濟價值就超過40萬億韓元，而當時該畫僅被估價5萬法郎，這壹價格只夠勉強在巴黎市內買到壹套房子。相反，拉斐爾的《聖母子和施洗者聖約翰》被評為盧浮宮最佳傑作，價值高達60萬法郎。但是現在大眾對這些作品的評價處於“逆轉”狀態。 藝術作品的評價標準因人而異，因時代而異。重要的是面對什麽樣的作品時，能讓我心跳達到多少。這樣以自己的標準看待，理解時看作品的妳的眼光也會提高。藝術不是數學。從壹開始就沒有正確答案。

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