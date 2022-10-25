鄭在承教授開發出用想象操縱的機械臂. October. 25, 2022 07:43. by 高宰元=東亞科學記者 jawon1212@donga.com. 韓國國內研究團隊開發出了僅憑腦海中的想象就能啟動的機械臂。以腦信號解讀技術為基礎，今後有望用於醫療輔助器械的開發。 KAIST（韓國科學技術院）24日表示，腦認知科學系教授鄭在承（照片，音）研究組於9月在國際學術雜誌《神經工程學》（Journal Of Neural Engineering）上發表了上述研究結果。 如果不在大腦深處植入微電極，人類想象時產生的大腦信號，就很難準確掌握。但如果在大腦中深植電極，可能會對大腦造成損傷。研究組關註了在大腦中插入電極也不會造成太大損傷的大腦部位“大腦皮質”。張尚鎮博士生表示：“神經細胞體聚集的大腦皮質在壹定程度上是可以準確掌握想象腦信號的適當部位”，“比頭皮外獲得的想象腦信號更準確。”例如，雖然在足球場外無法區分人們的吶喊聲，但只要進入體育場內，就能分辨出旁邊觀眾的聲音。 研究組在測量的想象腦信號中添加了機械學習技術，提高了測定準確度。結果，成功預測了患者想象中的手臂伸展方向，準確性約為80%。研究組還將機械臂上測量的想象腦信號聯動起來，試驗了機械臂是否向預期的方向移動。解讀了四個方向的意圖，成功到達了目標。 期待此次技術今後能幫助四肢麻痹患者等運動障礙患者。但是，為了實現商用化，必須解決非侵入性技術開發等課題。鄭教授表示：“可以量身定做地分析每個殘疾人想象的大腦信號”，“這將為代替假手的機械臂的商業化做出貢獻。”

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