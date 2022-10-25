朝鮮壹商船侵犯“北方界線”→在韓軍警告射擊後撤退→朝鮮發射10發火箭炮. October. 25, 2022 07:43. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 壹艘朝鮮商船24日淩晨突然侵犯西部海域“北方界線”。韓國軍方立即派遣艦艇，逼迫朝鮮商船撤離，但朝鮮以此為借口，向西部海域“北方界線”以北緩沖區發射了10枚火箭炮。此後，朝鮮還針對韓國表示，“最近繼在地面戰線上進行炮擊挑釁和揚聲器挑釁之後，還進行了海上侵犯挑釁”，散布賊喊捉賊式的主張。有人擔心，這是朝鮮國務委員長金正恩在按下第七次核試驗等“重大挑釁”按鈕之前，著手積累名分。 據韓國軍聯合參謀本部當天透露，壹艘朝鮮商船（“霧浦”號）於淩晨3時42分左右在西部海域白翎島西北方向約27公裏處越線至“北方界線”以南。這是朝鮮商船時隔5年9個月再次侵犯“北方界線”。韓國軍方在“霧浦”號侵犯“北方界線”之前和之後，分別進行了壹次警告通信。但“霧浦”號繼續南下，韓國軍方分兩次以20發警告射擊予以應對。在此過程中，不僅是海軍艦艇，就連KF-16等戰鬥機也出動到了現場。最終，“霧浦”號在到達“北方界線”以南3.3公裏後，於淩晨4時20分左右扭轉船路，駛向了“北方界線”以北。 當天上午5時14分左右，朝鮮向西部海域“北方界線”以北緩沖區發射火炮，公然違反了《9·19南北軍事協議》。此後，朝鮮軍隊總參謀部於上午6時7分左右以發言人的名義表示：“南朝鮮（韓國）傀儡海軍所屬護衛艦以管制不明船只為借口侵犯我軍海上軍事分界線，進行了警告射擊。”朝鮮以自己單方面設定的“海上警備界線”為根據，反而指責韓國。國際社會並不認可朝鮮任意設置的“海上警備界線”。 朝鮮在中國共產黨全國代表大會日程結束的第二天再次進行挑釁，其意圖備受關註。有分析認為，朝鮮此前考慮到友邦中國而調整了呼吸，正在為在美國中期選舉日、當地時間11月8日之前進行核試驗而制造名分。

한국어