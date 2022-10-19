美駐韓大使稱“有關戰術核武器的說法是不負責任的”，對重新部署論劃清界限. October. 19, 2022 07:47. by 申鎮宇記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 niceshin@donga.comweappon@donga.com. 美國駐韓國大使戈德伯格（照片）18日表示：“不管是不是戰術核武器，應該把焦點放在消除核武器的必要上，而不是增加威脅的核武器上。”在寬勛俱樂部邀請討論會上，就在韓半島重新部署美軍戰術核武器相關問題，他表示：“據我所知，尹錫悅總統表明了韓國對《不擴散核武器條約》的意誌。”最近，針對朝鮮的挑釁，韓國國內出現了重新部署戰術核武器或共享核武器的主張，但美國高級官員強調核不擴散原則，劃清了界限。 戈德伯格當天批評稱：“不管關於戰術核武器的話題是始於普京（俄羅斯總統）還是金正恩（朝鮮國務委員長），無論是從哪裏開始，都是不負責任和危險的。”他還說：“我們有著阻止核武器的擴散與開發的《不擴散核武器條約》的意誌。”他強調，不能承認朝鮮是有核國家，也不能使朝核問題成為包括韓國在內的東亞地區核擴散的多米諾骨牌。美國國務卿布林肯當地時間17日就“朝鮮問題的劇本”表示：”這將引發對（核）擴散的擔憂。” 韓國政府高層相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“針對朝鮮的挑釁，目前僅就現實中加強美國戰略資產的展開、大幅提高韓美聯合軍演水平達成了協議。”但他補充道：“如果朝鮮進行第七次核試驗，關於韓美間延伸威懾問題，擺到談判桌上的議題將有所不同。”

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