首爾市有意單獨申辦2036年夏季奧運會，超七成市民支持. October. 18, 2022 07:32. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 據調查，每10名首爾市民中就有7人贊成在首爾舉辦2036年夏季奧運會。首爾市市長吳世勛計劃以此為基礎，在21日啟程的歐洲巡訪中向國際社會表明單獨舉辦奧運會的意誌。去年曾提出要聯合申辦“2032首爾•平壤奧運會”的申請，但無果而終後又改成了“單獨申辦”。 據首爾市17日透露，在市裏實施的問卷調查中，72.8%的受訪者同意“再次挑戰舉辦夏季奧運會”。首爾市相關人士解釋說：“去年首爾和平壤奧運會共同舉辦告吹後，為了再次確認市民的意向，實施了此次調查。”調查是在上個月20~25日以居住在首爾的1000名18~69歲成人為對象進行的。 對於“如果首爾成功舉辦奧運會，請選擇所有值得期待的部分”的回答，市民們選擇了△激活外國人旅遊（81.4%）△改善體育基礎設施（80.7%）△提高首爾市的品牌價值（80.5%）等。令人擔憂的問題有△因大規模赤字而造成的經濟損失（43.8%）△奧運會閉幕後的運動場館維持（23.7%）△舉辦奧運可能導致的交通混亂問題（23.0%）等。 對於大規模赤字的擔憂，市政府認為，如果最大限度地利用1988年首爾奧運會時構築的設施和首爾及首都圈國際體育設施，就可以將設施投資費用降到最低。實際上，市政府自行研究了奧運會28個項目的國際規格賽場確保方案，結果顯示13個項目可以使用市內賽場，9個項目可以使用比賽和仁川的賽場。首爾市解釋說，最終需要新建的體育場只有6個項目（2個體育場）。 吳市長將會見為參加18日至21日在首爾江南區COEX舉行的國家奧林匹克委員會聯合會（ANOC）總會而訪韓的國際奧林匹克委員會（IOC）委員長托馬斯•巴赫，傳達舉辦2036年夏季奧運會的意誌。接著巡訪歐洲時，吳市長計劃訪問IOC本部所在的瑞士洛桑，向國際社會正式表明申辦奧運會的意向。

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