單純的火災導致“國民聊天工具癱瘓”……沒有應對災難“基本準備”的KAKAO. October. 17, 2022 07:27. . 由於上周末在京畿城南市SK C&C板橋數據中心發生的火災，首次發生了服務器設置在這裏的KAKAO服務長時間癱瘓的事態。KAKAO聊天移動功能在昨天淩晨部分恢復，但其余服務卻出現了20多個小時的故障。實際使用人數為4750萬名，再加上起到其他服務關口作用的KAKAO聊天癱瘓，全國各地接連出現了損失。 KAKAO等主要信息技術企業為了應對災難災害情況，必須將數據中心二元化。只有這樣，即使壹方服務器發生故障，也可以在預備服務器上不斷提供服務。此次KAKAO癱瘓事件也是只要預備服務器正常啟動就可以避免的。KAKAO方面解釋說：“為了應對外部狀況帶來的障礙，我們擁有二元化系統。”但最單純的KAKAO聊天的部分功能正常化也花費了10個小時。既沒有發生地震或恐怖襲擊，更何況不是服務器租賃空間，而是因為電氣室發生的火災就不能啟動，這樣的系統有什麽意義呢？ KAKAO在風險企業時期的2012年4月也曾因數據中心電力供應中斷而中斷4個小時服務。當時有人批評公司沒有分散運用服務器。KAKAO在此後的10年裏，子公司數膨脹到130多個，成為了用KAKAO溝通、打車、結算的國民聊天工具。但是，作為總市值排名前10位的大企業，在擴大規模的過程中，疏忽了對最基本的數據中心的投資，導致全國陷入癱瘓。 發生服務障礙後的應對方式也與國民聊天工具的地位不符。根據政府制定的方針，主要信息技術企業要告知發生障礙時可以接受咨詢的聯系方式等。但是，KAKAO在推特上介紹咨詢窗口的時間是在發生故障事故5小時25分鐘之後。 服務器設在發生火災的數據中心的NAVER的情況雖然沒有KAKAO嚴重，但部分服務出現了連接障礙現象。迎來數據經濟時代，收集所有數據的數據中心的穩定運營變得更加重要。海外信息技術企業考慮到災難災害導致整個數據中心癱瘓的情況，進行應對訓練。為了防止因通信災難導致日常生活癱瘓，要檢查備份體系，並重新整頓應對緊急事態的手冊。

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