真正的波西米亞人. October. 13, 2022 07:56. . 20世紀初法國巴黎，巴勃羅•畢加索的蒙馬特工作室是波西米亞藝術家們的集合地。有大名鼎鼎的藝術家們進進出出。瑪麗•洛朗森也在其中。對我們來說，雖然以紀堯姆•阿波利奈爾的詩《米拉波橋》的主人公更出名，但事實上，她是在男性支配的美術界被認可為獨立畫風並成功的極少數女性之壹。 在巴黎出生的私生子洛朗森在陶瓷工廠學習陶瓷畫，培養了畫家的夢想。1907年在巴黎舉行首次個人展時，她通過畢加索的介紹見到了阿波利奈爾。兩人熱戀5年後分手。雖然之後她與德國貴族結婚，但因為第壹次世界大戰爆發，她開始了幾年的流亡生活。婚姻生活也不幸福。最終她與德國貴族離婚，於1921年回到巴黎，專註於創作。20世紀20年代和30年代，洛朗森迎來了全盛期，在商業上也取得了巨大成功。雖然受到了立體派和野獸派的影響，但她不想成為模仿者。最終她用女性和動物登場的彩色夢幻般的畫作開拓了屬於自己的獨創畫風。 這幅畫壓縮地展現了洛朗森追求的和平女性世界。兩個黑眼睛的女人坐在草地上。因為窗簾也像話劇舞臺。身穿粉色裙子的右側女性正在彈吉他，身穿藍色禮服的左側女性則凝視著遠方。兩人似乎都陷入了沈思，但看起來非常平靜。中間壹條灰色的狗把兩人連在壹起。她們似乎來到了溫暖而和平的樂園。 洛朗森所描繪的和平世界沒有男人。只有女性、動物和音樂。畢竟，給自己帶來傷害和發動戰爭的都是男人。實際上，洛朗森非常熱愛女性，並支援了女性藝術家。她公開表示自己是私生兒和雙性戀者，還堂堂正正地發表了描寫女性同性戀的作品。她是過著獨立、自由生活的真正的波西米亞人（放蕩不羈的文化人）。

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