去年綜合房地產稅適用上限為31萬人……4年間增加了71倍. October. 04, 2022 07:50. by 世宗=徐永彬記者 suhcrates@donga.com. 據調查，去年住宅綜合房地產稅（綜合房地產稅）上調額達到法定極限的人約達31萬人。這壹規模是文在寅政府第壹年2017年的72倍。 3日，據國會企劃財政委員會所屬的“國民力量”金相勛議員室從企劃財政部和國稅廳收到的資料顯示，去年住宅綜合房地產稅繳納者中，適用稅負上限的人員為30.9053萬人。 根據現行法律，壹戶壹住宅者加上財產稅和綜合房地產稅，將適用前壹年的150%，多住宅者則適用負擔前壹年的300%的稅金負擔上限。稅負上限適用對象在2017年僅為4301人，但2019年激增至6.2358萬人，2020年為12萬8553人，2021年劇增到30萬9053人。與2017年相比，2021年的適用對象暴增了70.9倍。 適用對象增加是因為住宅公示價格暴漲，再加上綜合房地產稅率和公平市場價值比率也隨之上升，綜合房地產稅大幅增加。當初很多人預測，從2021年開始，調整對象地區2住宅擁有者的稅負上限從原來的200%提高到300%，上限適用者將減少，但適用者反而增加了。因此，去年超過稅金負擔上限未繳納的綜合房地產稅額為2418億韓元，比2017年（5億韓元）增加了約467倍。 去年稅負上限適用對象中，壹戶壹住宅者等基本稅率對象為16.1831萬名，比多住宅者等重課稅稅率對象14.7222萬名還要多。對此，金議員指出：“雖然文在寅政府表示將在5年內加強多住宅者的擁有稅，但壹戶壹住宅實際需求者的稅金負擔也增加了不少。”

한국어