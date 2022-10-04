金河成擊出包括本壘打在內的2個安打，聖地亞哥隊進軍秋季棒球賽. October. 04, 2022 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. 在3400公裏外的密爾沃基，傳來了“準備~”的喊聲。隨後，金河成（27歲•聖地亞哥教士隊）用飛行距離120米的禮炮拉開了慶典的帷幕。 聖地亞哥教士隊成為確定進軍今年美國職業棒球大聯盟（MLB）季後賽的第11支球隊。聖地亞哥隊在3日的主場比賽中以1比2負於芝加哥小熊隊。但是，隨著展開外卡排名競爭的密爾沃基釀酒人隊在第12回合延長賽上以3比4敗給邁阿密馬林魚隊，聖地亞哥隊無論剩下的比賽結果如何，都確保了壹個外卡位置。 密爾沃基隊敗北的消息是在聖地亞哥隊以0比2落後的第7局下半局1人出局的情況下傳來的。當時坐在擊球位的喬希•貝爾（30歲）雖然被三振出局，但賽場卻漸漸沈浸在慶典的氛圍中。在那壹瞬間，進入擊球席的金河成通過曲線球擊出了越過圍墻的本賽季第11個本壘打（1分）。作為第10位獲得MLB秋季棒球邀請函的韓國人，金河成的擊球在越過圍墻的瞬間燃放鞭炮，4.1407萬名現場觀眾的吶喊聲充滿了賽場。 聖地亞哥教士隊自2005年以來時隔17年再次在主場球迷面前確定進軍秋季棒球賽。雖然2020年也在主場比賽中獲得了季後賽入場券，但當時因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的全球性大流行，處於無觀眾狀態。聖地亞哥隊將從8日開始以外卡系列賽（3戰2勝制）進入賽程。根據剩下的比賽結果，紐約大都會隊、聖路易斯紅雀隊或亞特蘭大勇士隊中的壹支球隊將成為其對決對象。 另外，裴誌煥（23歲•匹茲堡海盜隊）在當天客場挑戰聖路易斯紅雀隊的比賽中，取得了4次有效擊球、2支安打、1分、1盜壘的成績，擊球率超過了3成（0.308）。

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