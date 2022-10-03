韓國首次公開號稱“世界最大彈頭”的高威力彈道導彈……朝鮮再次發射彈道導彈. October. 03, 2022 07:19. by 申振宇記者、申圭鎮記者 niceshin@donga.comnewjin@donga.com. 韓國軍方1日在國軍日紀念活動中首次公開了戰略武器——高威力彈道導彈。軍方在介紹“韓國型三軸體系”之壹的“大規模懲罰報復”部分時，公開了發射該導彈的8秒左右影像，並介紹稱，“其中包括擁有世界最大彈頭重量的高威力玄武彈道導彈”。特別是，該導彈采用從移動式發射臺彈升到空中並點燃的冷發射方式，引起了人們的關註。 雖然軍方沒有透露此次公開的導彈彈頭重量等參數，但有可能是國防科學研究所目前正在開發的彈頭重量最多達到8噸的導彈。尹錫悅總統當天在就任後的第壹個國軍日紀念儀式上表示：“如果朝鮮企圖使用核武器，將面臨韓美同盟和韓國軍隊堅決、壓倒性的應對。” 此前當天上午，朝鮮在平壤順安壹帶向東部海域發射兩枚短程彈道導彈，展開了武力示威。這是最近壹周內第四次進行彈道導彈挑釁。這枚導彈飛行了350公裏。如果朝著南方發射，可以打擊到舉行尹錫悅等參加的國軍日紀念儀式的忠南雞龍臺。這是朝鮮首次在韓國國軍日當天用彈道導彈進行挑釁。

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