美聯儲內部對上調利率出現分歧……“調整速度”VS“高強度”. October. 03, 2022 07:19. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 在美國聯邦儲備委員會的高強度緊縮政策引發的憂慮擴散的情況下，美聯儲內部也對上調利率的速度出現了分歧。隨著接連不斷的“巨大步伐（基準利率上調0.75%）”，經濟蕭條的恐懼增大，部分人提出了調整速度的必要性。 彭博社當地時間1日報道稱：“美聯儲內部開始出現對利率上調速度的分歧，”“就應以多快速度到達目標利率（3%-3.25%）的問題，美聯儲相關人士發出了不同的聲音。” 美聯儲副主席布雷納德9月30日在美聯儲和紐約聯邦儲備銀行共同主辦的會議上表示：“目前不確定性很高，對（物價）目標值的適當終點有多種推測，”“應該通過以數據為基礎的接近和慎重的執行，觀察累積的緊縮對經濟活動的余波和物價如何調整。”也就是說，在強調為穩定物價而緊縮的必要性的同時，對於過快的上調利率，有必要慎重考慮。布雷納德還表示：“美元價值上升會導致其他國家的貨幣貶值，通貨膨脹壓力加重，為了抵消這壹壓力，需要追加緊縮。” 舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利表示：“為了不給勞動市場帶來長期的損失，美聯儲盡可能小心地克服高物價狀況很重要。” 被分類為重視物價穩定的“鷹派”的克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特則表示，“具有攻擊性和先發制人的措施可以防止最壞的結果。更積極行動會更好”，強調在經濟蕭條的可能性下也要繼續高強度緊縮。 部分人預測，7日宣布的9月雇傭指標將成為美聯儲利率上調速度的變數。

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