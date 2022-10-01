普京宣布將“葡萄牙大小”的占領地並入俄羅斯. October. 01, 2022 07:22. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯總統普京當地時間30日不顧國際社會的譴責，強行宣布合並烏克蘭東南部4個占領區。聯合國將此定性為“違反聯合國憲章和國際法”。隨著相當於烏克蘭領土15%（9萬平方公裏）、葡萄牙大小的地區被俄羅斯非法吞並，烏克蘭領土實際上面臨著“東西分裂”的命運。英國《衛報》報道說，這是第二次世界大戰以後最大規模的領土被他國吞並。 普京當天將烏克蘭東南部占領地頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱、赫爾松的親俄羅斯政府首腦召集到首都莫斯科的克裏姆林宮，簽訂了合並條約。他還發表了宣布合並的演說。至此，這些地區在23日至27日就合並問題進行居民投票後，僅過3天就以速戰速決的方式正式宣布合並。 據路透社29日報道，特別是俄羅斯政府官員表示：“相關4個地區在並入俄羅斯的同時，將進入俄羅斯的核保護傘之下。”其意思是，如果烏克蘭軍隊攻擊這裏，可以用核武器進行報復。普京在2020年發表了包含核使用原則的“核政策”，允許針對對俄羅斯領土的常規攻擊使用核武器。入侵7個月後，因烏克蘭軍隊對東南部地區進行大反擊而處於守勢的普京亮出了核牌，烏克蘭戰爭是否會演變成核戰爭，站在了重大十字路口。 聯合國秘書長古特雷斯在紐約聯合國總部記者會上強烈批評說：“俄羅斯的行為是現代國際社會不可接受的。”

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