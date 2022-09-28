《魷魚遊戲》入選滾石雜誌評選的“最偉大的電視節目100”. September. 28, 2022 07:35. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 本月獲得美國艾美獎6冠王的奈飛原創韓國電視劇《魷魚遊戲》入選美國大眾文化雜誌《滾石》評選的“最偉大的電視節目100”。《滾石》雜誌26日（當地時間）表示，“在歷史上最偉大的100部電視節目中，《魷魚遊戲》排名第95位。” 《滾石》評價道，“《魷魚遊戲》是入圍此次排行榜的作品中最新的作品，也是唯壹的非英語圈作品”，“在網絡流媒體時代，具有打破內容壁壘的象征性意義。”另外，該雜誌還解釋說：“這是壹部以巨額獎金為賭註，通過孩子們的遊戲進行死亡競爭為內容的魅惑驚悚片，也包含了無情的社會經濟諷刺”，“這是獲得艾美獎最佳男主角獎的李政宰的Showcase。” 《滾石》在2016年也選定了“偉大的電視節目100”。這次經過演員和電視劇相關人士、評論家等的咨詢，重新選定了100部。排名第壹的是講述美國黑手黨家庭生活的傑作電視劇《黑道家族/The Sopranos》（1999~2007年），排名第二位的是1989年播放第壹季、30多年來深受世界喜愛的動畫片系列《辛普森壹家/The Simpsons》。 排在第三位的是講述高中教師的制毒事業的電視劇《絕命毒師/Breaking Bad》(2008~2013年)。包括《魷魚遊戲》在內，《王冠/The Crown》等在線視頻服務（OTT）作品相當多。

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