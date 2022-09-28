維康分支機構代表：“為了保健領域的革新，需要超越國家和學問的組織設計”. September. 28, 2022 07:35. by 崔고야 best@donga.com. 美國國防部下屬的核心研究開發組織——國防高級研究計劃局（DARPA）是管理和監督國防政策各種研究開發項目的地方。20世紀60年代，DARPA研究軍事網絡，並開發出了最早的互聯網。DARPA雖然花費巨大，失敗的可能性也高，但壹旦成功，可以推進能夠實現劃時代軍事力量發展的項目，因此是世界各國對標學習的研究機構。美國政府還設立了將DARPA模型應用於保健醫療領域的醫療高級研究計劃局（ARPA-H）。 韓國政府也參考DARPA模型，將設立尋求把尖端生物技術擴散到公共保健的“韓國型醫療高級研究計劃局”作為國政課題。在這種情況下，在效仿該機構的多家國際機構中，支持保健領域研究開發的維康飛躍（Wellcome Leap）值得關註。維康飛躍基金是全球慈善團體——英國維康基金會（Wellcome Trust）在2020年為解決國際保健問題設立的非營利機構。 維康飛躍基金的負責人雷吉娜·杜根（照片）26日在接受《東亞日報》書面采訪時表示：“在新冠疫情中，疫苗開發是壹次革新會帶來某種變化的鮮明事例，”“在這種情況下，國家采用模仿DARPA等的革新研究開發模型等，尋找解決方案是理所當然的。”杜根曾擔任DARPA第19任局長。 維康飛躍基金負責推進和支援解決保健領域難題的研究項目。杜根表示：“在DARPA工作期間，我得到了人生的教訓，即對人類來說重要的問題，如果存在解決的可能性，就壹定要嘗試，”“強調‘如果’，並在努力創造在保健領域能夠引起變化的結果。” 維康飛躍基金由多個學科領域的專家組成項目組，模仿DARPA的運營方式，規定項目期限（3年）。全世界75萬名以上的研究員和技術人員通過網絡連接在壹起。但杜根表示：“DARPA是為了特定國家的戰略利益而設計的，但維康飛躍基金是為了解決全球問題，組建全世界活動家的聚會而設計的。”要想成功開發韓國型ARPA-H模型，最重要的是什麽呢? 杜根壹再強調，因為是之前沒有的組織，所以需要革新性處理資金籌措、支援體系。她說：“僅靠資源投入是不夠的。不是想得到支援結果的保障，而是以提高引發革新的概率的方式設計組織，才能持續很長時間，”“另外，傳染病和氣候變化等已經超越了國家、學術之間的界限，對人類構成威脅，為了解決這壹問題，努力也要超越國家和學術的界限。”

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