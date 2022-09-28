“英鎊沖擊”正在全球擴散……美國股市跌至年中最低點. September. 28, 2022 07:35. by 金玹秀, 趙은아 kimhs@donga.com,achim@donga.com. 英鎊貶值至歷史最低位的“英鎊沖擊”繼亞洲和歐洲之後，又襲擊了美國紐約股市，全球金融市場正在動搖。有人警告說，由於英鎊貶值，債務償還出現差池，有可能爆發“源自英國的金融危機”。由於意味著美元價值超強勢頭的“王者美元”現象，其他國家的貨幣接連貶值，世界貿易將萎縮的恐懼和美國央行聯邦儲備委員會引發的經濟蕭條的憂慮重疊在壹起。 當地時間26日，英鎊對美元匯率下跌約5%，壹度跌至歷史最低水平1.03美元，27日以升值趨勢開盤。之前的最低值是1985年2月26日的1.05美元。英鎊匯率盤中壹度上漲到1.09美元，但與市場期待相反，英國央行英格蘭銀行沒有緊急上調利率，因此再次跌至1.06美元，呈現出暴漲暴跌的混亂局面。隨著英鎊暴跌的不安感擴散，當天英國5年期國債年利率為4.603%，創下了2008年9月全球金融危機以來的最高值。 當天，美國股市三大指數也因“英鎊沖擊”壹齊下跌。標準普爾500指數比前壹交易日下跌1.03%，刷新了年中最低值。道瓊斯指數比前壹個高點下跌了20%以上，進入了熊市。 美國國債利率、國際原材料價格也連日刷新紀錄。由於美聯儲強力上調利率的基調，當天10年期國債利率盤中超過3.9%，創下2010年以後12年來的最高值。紐約商品交易所的西得克薩斯產原油以每桶76.7美元創下了9個月以來的最低值。

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