“在矽谷，不要強調勤勉和誠實”. September. 28, 2022 07:35. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. “我去面試的時候，面試官壹直問我‘我’和‘公司’的關系、我人生的職業方向和公司任務的關系。這個問題很難用隨機應變的方式回答。” 27日，在京畿城南市Naver Green Factory由創業聯盟主辦的“矽谷韓國人2022”上，10名演講者之壹、Roblox項目經理（PM）金慧珍介紹了自己過去在矽谷的就業失敗經驗。當天的活動分為職業、趨勢、創業家等3個部分，在矽谷活動的韓國人介紹了創業和初創公司、全球信息技術（IT）企業的職業、組織文化等。 在韓國大學專攻教育學和英文學的金PM雖然夢想成為英語教師，但是跟著結婚後開始博士課程的丈夫去了美國。她在美國當地進行信息學和護理學學習等多種挑戰，尋找新的適合性。雖然修完編碼訓練營後明確地找到了適合自己的能力，但是盲目地應聘入職，在面試中屢屢吃了苦頭。 她說：“我認為成為像公司所希望的那樣隨時靈活使用的人才很重要，所以在面試時表現出了勤勉、誠實、忠誠心，這是失敗的原因”，“理解了我自己和公司的需要，才找到了和我fit相符的公司。” 另壹位演講者、Meta音樂編輯郭秀晶共享了矽谷的溝通文化。由於各領域的組織成員聚集在壹起進行項目，因此溝通被認為是核心。她說：“矽谷企業真的給了很多對話機會”，“如果和同事積累信任，在其他網絡中我也會成為核心玩家。”她接著說，“向部門經理具體積極地說出我在項目中做出了多少貢獻，之後的目標是什麽也很重要”，“原以為多次成功完成項目的話獲得升職，但是沒有任何消息，之後我去問了部門經理，得到的回答是‘我不知道妳想要（升職）’。” 在矽谷，進取性是最大的品德。AWS事業總管河大雄（音）表示：“雖然學歷很重要，但敗者復活文化很好，在美國人們對最終結果很感興趣。”接著，他解釋說，“現在非常重視帶著多麽進取的意誌積極開拓自己的人生的氛圍。”

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