李正厚和佩雷拉將圍繞MVP展開激烈競爭. September. 27, 2022 07:34. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “風之子”李鐘範（52歲）在24歲的1994年成為擊球5冠王，被選為職業棒球常規賽最有價值球員（MVP）。現在“風之孫”李正厚（24歲•Kiwoom）也在和父親壹樣的年紀同時瞄準擊球5冠王和MVP。 截止到26日，李正厚在擊球率（0.348）、出壘率（0.420）、長打率（0.577）、最多安打（184個）、打點（108個）等5個領域位居第壹。其中最引人註目的紀錄還是擊球率。如果李正厚繼去年之後，今年也繼續占據擊球率第壹的位置，他將成為歷史上第四位“連續打擊王”。由於職業棒球歷史已有41年，李正厚正在挑戰10年才會出現壹次的紀錄。 如果Kiwoom隊能夠壹直保持第3的位置，本人也能夠保住5個冠軍頭銜，那麽李正厚將和SSG的“王牌”金廣鉉（34歲）壹起成為最有力的MVP候選人。李正厚毫不掩飾對個人首次獲得MVP的欲望說：“看美國職業棒球大聯盟的話，每天參加比賽的野手都會得到（MVP）。” 李正厚要想以“擊球手代表”的身份與金廣鉉等“投手代表”展開MVP競爭，首先要戰勝三星隊的何塞•佩雷拉（33歲）。佩雷拉在擊球率（0.342）、出壘率（0.415）、長打率（0.558）、安打（179個）、打點（102分）方面都排在李正厚之後，位居第二。其中最多安打和打點很有可能被佩雷拉逆轉。因為三星隊離常規賽結束還剩9場比賽，所以比Kiwoom隊（5場比賽）還能多進行4場比賽。 在本壘打方面，佩雷拉已經領先於李正厚。佩雷拉在本賽季以26個本壘打繼本壘打排名第壹（33個）的朴炳鎬（36歲•KT）之後位居第二。李正厚以22個本壘打與金在煥（34歲•鬥山）並列排在第6位。 阻礙佩雷拉獲得MVP的最大障礙是球隊的排名。三星隊在10支球隊中排名第8位，與“秋季棒球（季後賽）”漸行漸遠。引進“階梯式”季後賽後未能進軍秋季棒球的球隊選手被選為MVP的只有2005年的孫敏韓（樂天）和2012年的朴炳鎬（耐克森）。在當時的8支球隊體制下，樂天隊排在第5位，耐克森隊排在第6位。

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