從格萊美獎候選人到實力派獨立樂隊……迎秋戶外音樂慶典大舉出擊. September. 23, 2022 07:49. by 金哉希 jetti@donga.com. 伴隨著涼爽的秋風，豐富多彩的戶外音樂慶典將與粉絲們見面。僅在10月份，就計劃舉行鱉島國際爵士音樂節（鱉島音樂節）、DMZ和平列車音樂節（DMZ音樂節）、慢生活慢直播（SLSL 2022）、Grand Mint音樂節（下稱GMF 2022）等共4個慶典。爵士樂、流行音樂、獨立音樂等在慶典上表演的音樂類型也多種多樣。 將於10月1日至3日在京畿道加平郡舉行的第19屆鱉島音樂節是韓國國內最大規模的爵士樂慶典。鱉島音樂節從2004年開始，在此期間來自全世界58個國家的1200組爵士樂手進行了演出。在全球性大流行病（Pandemic）之前，每年吸引10萬多名觀眾，成為了亞洲代表性的爵士樂慶典。受全球性大流行影響，2020年線上舉行，去年每天入場人數限制在2000人。 因為是時隔3年再次正常舉辦，所以今年的陣容比任何時候都華麗。曾3次獲得美國格萊美獎提名的印度尼西亞巴厘島出身的爵士鋼琴家佐伊•亞歷山大、曾獲得格萊美獎“最佳聲樂專輯”提名的美國得克薩斯出身的爵士主唱歌手爵士米爾•霍恩、德國著名唱片公司ECM選擇的以色列爵士小號手阿比沙伊•科恩等將出演。在韓國國內音樂人中，掀起混合爵士樂熱潮的金賢哲榜上有名。 10月1日和2日，在江原道鐵原郡非武裝地帶（DMZ）附近，世界音樂家們將齊聚壹堂，舉行以演唱“和平”為主題的音樂慶典DMZ音樂節。始於2018年的該慶典將在位於民間人控制區域內的京元線舊驛館和月井裏站壹帶舉行。沒有確定慶典主要舞臺演出者頭牌等，壹直進行了新的嘗試。擁有堅實粉絲的李捺治樂隊、Car the Garden、噪音發光、Lang Lee等25個組合將參加此次慶典。 8日至10日在首爾松坡區奧林匹克公園88草坪上舉行的“第四屆SLSL 2022”上，海外流行歌星將齊聚壹堂。以《2002》這首歌在國內音源流媒體網站上占據第壹位的英國創作歌手安妮•瑪麗、代表曲《Paris in the rain》並與防彈少年團（BTS）合作《WHO》、《Make it right》等的美國歌手Lauv、憑借在30多個國家的音樂排行榜上占據第壹位的歌曲《Dance Monkey》在2019年像彗星壹樣登場的澳大利亞歌手Tones and I等將出擊。 GMF 2022將於10月22日和23日在奧林匹克公園88草坪上舉行，屆時深受MZ壹代（千喜壹代+Z壹代）歡迎的國內創作歌手將出演該節目。10CM、臉紅的思春期、URBAN ZAKAPA、鄭在元、鄭承煥、MeloMance、鄭世雲等也將與觀眾見面。

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