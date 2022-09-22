“穿著這雙皮鞋面試合格了”……買賣“合格運氣”的待業生們. September. 22, 2022 08:02. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 在首爾市銅雀區準備就業1年半的鄭某（29歲）最近在二手交易平臺上尋找面試用皮鞋，而且還在其中尋找“對找到工作起到壹定作用”的皮鞋。因為今年下半年（7月-12月）將迎來大規模公開招聘季。鄭某說：“不是說好皮鞋會把人帶到好地方嗎?”“貴的新皮鞋當然好，但既然如此，最好還是低價購買‘合格皮鞋‘。” 本月，三星、SK、LG、現代汽車、浦項制鐵等主要大企業開始下半年招聘。在物價飛漲的情況下，迎來公開招聘季的就業準備生們正在用二手貨買賣書籍和面試用服裝等。因為他們認為，由於手頭緊，而且就業、面試用物品今後平時不經常使用，所以更舍不得花應有的價格購買。 準備就業生們在二手交易中還關註著物品和“合格運氣”在“胡蘿蔔市場”“二手國度”等主要二手交易平臺上，在“認證”就業或合格，很容易找到銷售面試用西裝或皮鞋等的帖子。 最近被大企業錄取的崔某（32歲）表示，“將推出裝滿被大企業錄取運氣的商品”，並將面試時穿的連衣裙等上傳到了二手市場。結果“賣得壹幹二凈”。她說：“雖然是我個人的感受，但有些人希望接手我合格的好運，所以就寫了。因為我也曾經是就業準備生，很了解那種心情。” 迫切需要就業的青年們還買賣特定大學的社區賬號。這是為了通過排名靠前的大學社區獲得面試後記或參與就業學習等"高級"就業信息。大學社區雖然禁止賬戶交易，但在二手交易平臺和Kakao Talk開放聊天室等處以3萬~5萬韓元的價格進行交易。 仁荷大學消費者學系教授李恩熙（音）表示：“對於重視性價比和實用性的MZ壹代（千喜年+Z壹代）來說，二手交易是生活在高物價時代的要領之壹，”“特別是在經濟條件不寬裕的就業準備生中，像面試服裝壹樣平時不常用的物品，二手交易會更加活躍。”

한국어