烏克蘭戰爭即將結束嗎？. September. 20, 2022 07:32. . 俄羅斯軍隊在哈爾基夫州敗退了。雖說遭到了聲東擊西戰術，但根本原因在於烏克蘭軍隊日新月異，而俄羅斯軍隊因兵力不足、疲勞、戰術效率不足，無力承擔從北部到南部赫爾松地區的漫長戰線。 俄軍兵力不足的背景中有更大的原因。即使是同樣的兵力，更有效率地利用才是戰術，也是軍隊的整體戰鬥力。雖然從壹開始就被指責，但俄羅斯軍隊的諸兵種協作能力較差。在壹度氣勢磅礴地展開火力戰的時候，也只是炮身滾燙，步兵和戰車的前進卻停滯不前。 從哈爾科夫退下來的時候，二戰時期的德軍在類似情況下展開了拖延戰和機動防禦。俄羅斯軍隊似乎沒有這種機敏的能力，甚至連二線防禦點都沒有設定好。隨著烏克蘭軍隊兵力和裝備的增加，用高機動火箭系統武裝並具備遠程打擊能力，俄羅斯軍隊的後方支援能力和移動、設定反擊地點的能力似乎受到了更大的影響。 那這場戰爭現在會結束嗎？不是的，俄羅斯至少會反擊壹次。劇本有三個。不是三個中的壹個，而是會有全部或兩個依次或同時進行。得到白俄羅斯的直接或間接支援，俄羅斯從北部進攻。在俄羅斯領土內加強軍隊，在頓巴斯戰線向哈爾科夫方向展開大攻勢。短期內將主要致力於盧甘斯克戰線的防禦，並準備進行大規模的戰鬥力增強。 第壹方案的可能性也很低，如果嘗試的話，有可能不是主攻，而是佯動作戰。第二方案的可能性很高，雖然可以重新衡量俄羅斯軍隊的能力，但短期內提高軍隊能力的可能性很小，因此不會取得太大的效果。第三方案雖然暫時得不到任何好處，但會讓兩國和全世界更加痛苦。在這種情況下，要想結束戰爭，烏克蘭軍隊還需要壹次決定性的勝利。烏克蘭軍隊雖然還沒有強大到那種程度，但是戰術上的勝利是有可能的。能看到這樣的戰術嗎？

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