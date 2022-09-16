執政黨公開文在寅政府“強制遣返”的朝鮮漁民身份. September. 16, 2022 07:33. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 國民力量黨公開了2019年11月文在寅政府強制遣返朝鮮的2名已經表明歸順意向的“脫北”漁民的身份。 為參加“朝鮮自由移民人權國際議員聯盟大會”而訪問美國的國民力量黨議員河泰慶、池成浩、洪錫俊（音，下同）等當地時間14日發表聲明稱：“不能再推遲確認‘脫北’青年的生死，因此決定公開其姓名、年齡、出身地區等基礎身份信息。”根據聲明內容，當時被遣返朝鮮的漁民中有壹人是1997年在鹹鏡北道清津出生的禹範善。禹某是在統壹部公開的遣返當時影像中，在板門店砸頭以表示強烈反對的人物。另壹名是1996年同樣在清津出生的金賢旭。 河泰慶等表示：“強制遣返已經過了3年多的時間，但他們的生死還沒有得到確認，”“（我們）再次向朝鮮當局提出要求。朝鮮應該向聯合國和國際社會公開違背本人意願被遣返朝鮮的禹某和金某兩名‘脫北’青年的生死情況。”河泰慶當天在臉書上公開了與美國拜登政府負責人權外交事務、國務院負責民間安全和民主及人權事務的副國務卿烏茲拉·澤亞的事實，並表示，“關於強制遣返‘脫北’船員壹事，目前美國政府正在進行調查”。

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