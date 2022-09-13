“拜登推進生物產業‘在美國生產’的行政命令”. September. 13, 2022 08:00. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 據悉，美國總統喬•拜登繼半導體、電池之後，還將出臺支援生物產業在美國國內生產相關產品的企業的所謂“美國制造（Ma誒e in America）”的行政命令。也就是說，在韓國具備競爭力的核心未來產業即所謂的“BBC（生物、電池、半導體芯片）”領域，將加強全方位限制，引導美國國內生產。 彭博社當地時間10日援引消息人士的話報道說：“拜登總統計劃簽署行政命令，擴大美國的生物制造，減少對中國的依賴。”據悉，行政命令草案中包含了從新藥開發到生物燃料和食品等廣泛的生物產業產品和物質在美國國內擴大生產的戰略。彭博社報道說，拜登政府還計劃為幫助生物企業減少中國等海外制造設施提供資金。 美國雖然被認為是生物技術領域的領先國家，但生產壹直依賴於海外制造設施或委托生產。據悉，美國情報機構擔心，美國生物技術企業依賴中國制造設施的現實可能會對美國國家安全造成威脅。 擴大美國國內醫藥品生產的生物領域行政命令對韓國國內生物企業也會產生不小的影響。因為醫藥品委托生產是國內企業保持世界領先地位的領域。結果，有人觀測說，如果牽制中國生物產業，將給與中國企業有競爭關系的韓國生物企業帶來實惠，同時有人擔心，如果加強在美國國內制造醫藥品的規定，可能會受到打擊。

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