車業界即將迎來“12年來首次無罷工”……應成為電動汽車時代新常態. September. 07, 2022 08:07. . 越來越多的人期待今年國內整車企業的工資及團體協議協商能夠無糾紛地結束。業界大哥現代汽車在上個月19日早早地達成了工資團體協議。由於連續4年無糾紛達成協議，保持著自1987年成立工會以來最長無糾紛記錄。雷諾韓國的勞資雙方也於上月底通過了臨時協議案。工資協商達成協議、只剩下團體協議的起亞也預計會無糾紛達成協議。雙龍汽車今年沒有工資團體協議，只要韓國通用汽車工會正在進行的臨時協議案投票通過，所有整車企業將時隔12年，首次在沒有糾紛的情況下達成工資團體協議。 據悉，被認為是強硬貴族工會代名詞的整車企業工會之所以在沒有糾紛的情況下進行勞資協商，是因為在高匯率、高物價、高利率的“三重高（苦）”危機中，需要與公司齊心協力。受新冠疫豐和美中新冷戰的影響，鋼鐵價格暴漲，半導體等供應困難的情況下，相比海外競爭企業，增加生產的危機感更大。 通常第三季度是勞動界“夏季鬥爭”導致生產受影響最多的時期。但是在沒有糾紛的今年，情況發生了變化。上個月，現代汽車在國內外銷售了比壹年前增加11.6%的33.5萬輛，起亞也增加10.4%銷售了24萬輛。雷諾韓國和韓國通用汽車的銷量也分別激增31.4%和9.6%。業績改善延伸為補償，進壹步降低了勞資糾紛的可能性。 隨著電動化的急劇進行，汽車產業迎來了劇變期。隨著內燃機車時代迅速落下帷幕，世界各國正在制定以“本國保護主義”為基礎的新戰略。只給在美國組裝的電動汽車提供補貼，使韓國電動汽車遭受損失的《通脹削減法》只是信號彈而已。這是從後發國家出發、剛剛進入頂級的韓國企業難以承受的變化。 在零部件和生產過程比內燃機車減少30%以上的電動汽車時代，勞動力需求也較少。勞動者、工會對裁員的恐懼是理所當然的。增加生產、銷售，超過開發競爭力高的汽車而減少的勞動需求，是減少勞資矛盾、謀求持續增長的方法。整車業界的無糾紛工資團體協商的達成，提出了韓國汽車產業應該指向的新標準，因此意義重大。

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