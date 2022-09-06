《魷魚遊戲》作為非英語圈電視劇首次獲得美國艾美獎4冠王. September. 06, 2022 08:02. by 孫孝珠 hjson@donga.com. Netflix的《魷魚遊戲》在美國廣播界最具權威的艾美獎上作為非英語圈電視劇首次獲得了大獎（黃金時段）。飾演遊戲參加者智英的演員李瑜美獲得了客串女演員（guest actress）獎等，在4個部門獲得了獎項。 4日（當地時間）在美國洛杉磯微軟劇場舉行的第74屆創意藝術黃金時段艾美獎頒獎典禮上，李瑜美被選為客串女演員獎獲獎者。客串女演員獎是頒發給在電視劇小插曲中出演特定小插曲的主演級演技突出的女演員的獎項。 在黃金時段艾美獎上獲得演技獎的亞洲籍演員李瑜美是第壹個。李瑜美戰勝了美國HBO電視劇《繼承之戰Succession》的霍普•戴維斯等入圍候選名單的響當當的美國電視劇出演者。當天頒獎典禮結束後，李瑜美表示：“太幸福了。簡直難以置信。我會更加努力，爭取超越獎項的重量。” 《魷魚遊戲》還獲得了特技表演獎和視覺效果獎（《VIPS》篇）和制作設計獎（《好搭檔》篇）。在入圍候選名單的7個部門中，《魷魚遊戲》包攬了4個部門的大獎。這是非英語圈電視劇史上首次實現如此壯舉。 1949年制定的艾美獎由美國電視藝術與科學學院（ATAS）主管，被稱為廣播界的奧斯卡獎。“創意藝術黃金時段艾美獎”則在作品獎、男女主演獎、男女配角獎、導演獎等演技及導演主要部門頒獎的“黃金時段艾美獎”之前進行。該獎以藝術、技術部門制作組為對象進行頒獎，其中還包括部分黃金時段演技獎。 在當地時間12日舉行的“黃金時段艾美獎”上，《魷魚遊戲》入圍了△最佳作品獎 △最佳導演及最佳劇本獎（黃東赫）△最佳男主角獎（李政宰）△最佳男配角獎（朴海秀、吳永洙）△最佳女配角獎（鄭浩研）部門的候選名單。隨著此前橫掃了客串女演員獎等4個獎項，《魷魚遊戲》獲得最佳作品獎或最佳男主角獎等主要獎項的可能性也越來越高。 《魷魚遊戲》在此前獲得了諸多獎項，今年1月“好搭檔爺爺”吳永洙在美國金球獎頒獎典禮上首次獲得演技獎，今年3月在美國演員工會（SAG）獎頒獎典禮上，李政宰和鄭浩研作為韓國演員首次獲得SAG男女主演獎等，接連改寫了韓國電視劇的歷史。

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