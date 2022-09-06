澳媒：“兄弟福利院院長壹家擁有140億韓元的體育設施”. September. 06, 2022 08:03. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 澳大利亞權威報紙《澳大利亞人報》聚焦韓國兄弟福利院事件，報道了主犯朴仁根院長（照片）的家人在悉尼擁有價值約140億韓元的高爾夫練習場和體育中心。兄弟福利院事件是8月份“尋求真相與和解的歷史整理委員會”35年來第壹次承認國家負有責任的代表性踐踏人權事件。 《澳大利亞人報》當地時間5日在頭版和第四版刊登了題為《追蹤魷魚遊戲家族的生存者們》的報道。報道把兄弟福利院事件比喻為奈飛系列劇《魷魚遊戲》。報道稱：“居住在澳大利亞的朴某壹家在悉尼擁有1500萬澳元（約140億韓元）規模的高爾夫練習場和綜合體育設施，”“他們拒絕返國韓國接受財產來源調查的要求。” 朴某因涉嫌1975年至1987年間，將孤兒、露宿者等3000多人監禁在釜山兄弟福利院後強制勞動而被起訴。據悉，1989年被大法院宣判無罪後，他移民到了澳大利亞。據報道，朴某在澳大利亞經營教會，1995年投入190萬澳元（約18億韓元）購買了悉尼西部的高爾夫練習場和體育設施。據悉，該設施擁有體育館、網球場、壁球場地等，面積約為8萬平方米（約2.42萬坪）。 據悉，自朴某2016年6月去世後，該設施由他的小女兒和女婿等擁有。據了解，以2020年為準，相關設施的租賃收益每年超過40萬澳元（約3.7億韓元）。報道稱，目前正在對國家提起損害賠償訴訟的受害者可能會對樸某家屬提起訴訟。 《澳大利亞人報》報道，“兄弟福利院的囚犯們遭到毆打，幾個小時倒掛等，飽受殘酷的虐待，”“福利院的監督官們可能認為，針對他們的暴力就像是壹場遊戲。”報道還說：“這與露宿者或運氣不好的人在街頭被綁架，冒著生命危險展開生死決鬥的電視劇《魷魚遊戲》相似。” 壹直對兄弟福利院事件進行真相調查的“歷史委員會”8月24日正式宣布：“得出的結論是，兄弟福利院事件是由於國家不正當行使公共權力導致的侵犯人權事件。”即承認了當時政府明知兄弟福利院的踐踏人權實態卻予以默認的責任。真相調查結果顯示，兄弟福利院因強制勞役和毆打等死亡的受害者又有105名被曝光，得到確認的死亡受害者增至657名。

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