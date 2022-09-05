房客們紛紛表示：“房東降低全租租金才會續約”，日益擴大的出租困境. September. 05, 2022 07:48. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 以全租方式（又稱全稅式•指的向房東交付壹定金額的押金，獲得壹定時間的房屋免費使用權，期滿還房時全額退還押金的租房模式）居住在慰禮新都市A公寓專用面積51平方米的金某（38歲）在今年12月續約之前，向詢問是否使用合同更新要求權的房東提出了“公證”要求。與2年前相比，周邊小區的全租價格下降了5000萬韓元左右，因此要求在續約時約定返還。金某：“2年前幾乎沒有待售公寓，因此當時只能以高價簽約，但現在周圍全租很多”，“如果房東不答應，搬到低廉的全租房就可以了。” 隨著全租需求減少，全租房價格持續下降，房東即使全租期結束也不能向租戶返還押金的“出租困境”的憂慮越來越大。特別是以高額全租為中心，出現了租戶向房東要求返還部分保證金的事例。這是市場上比以前便宜的全租樓盤過剩，房東很難找到新的租戶而出現的現象。 4日，據房地產大數據企業Asil（公寓實際交易價格）透露，以當天為基準，首爾公寓的全租待售件數為3.5881萬件，比壹個月前（3.1781萬件）增加了12.9%。與壹年前（2.2734萬件）相比增加了57.8%。 像這樣隨著全租房屋的堆積，首爾公寓的全租價格也在1月第三周（17日為準）上漲0.01%，到8月第四周（29日為準）為止，連續32周沒有上漲。 韓國投資證券房地產組長安成龍（音）預測稱：“現在的全租市場與1~2年前完全不同”，“基準利率持續上升的可能性很大，因此全租價格的下降趨勢至少會持續到明年上半年（1~6月）。”

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