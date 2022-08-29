韓中經濟部長：“新設供應鏈合作磋商機制”. August. 29, 2022 07:42. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韓國和中國首次簽訂了加強供應鏈合作的諒解備忘錄，決定建立供應鏈合作磋商機制。這是在美國主導的供應鏈重組正式開始的情況下，韓中經濟負責人時隔2年首次面對面得出的結論。 據企劃財政部28日透露，韓國副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬和中國國家發展和改革委員會主任何立峰前壹天通過視頻召開了“第17屆韓中經濟部長會議”，簽署了包括加強供應鏈合作在內的3項諒解備忘錄。這是韓中經濟部長會議自2020年10月以來時隔1年11個月再次舉行。企劃財政部相關人士解釋說：“雙方認為，此次會議對打開實質性經濟合作對話的大門具有重大意義。” 韓國和中國最近就凸顯重要性的供應鏈緊密相連達成了共識，並簽署了“加強供應鏈合作”諒解備忘錄。因此，兩國將新設局長級的“供應鏈合作協調磋商機制”，壹旦發生供應鏈不穩定等問題，將通過磋商機制交換相關政策意見，適時進行合作。韓國方面強調，為了取得成果，穩定、可預測的環境很重要，並囑咐中國政府給予特別關註。 此外，兩國還簽署了以共同舉辦“韓中經濟合作交流會”為主要內容的“加強經濟領域實質性合作”諒解備忘錄。從今年下半年（7月至12月）開始每年舉行的交流會上，將重點介紹本國政策、聽取企業困難事項、地方城市間的合作、企業與智庫交流等。雙方還簽署了“第三國共同進軍合作重點項目”諒解備忘錄，就重新激活兩國企業共同進軍合作事業的具體合作方案進行了磋商。 在當天的會議上，秋慶鎬提議：“以過去30年韓中間的增長和發展為基礎，根據急劇變化的國際環境變化，恢復過去因新冠疫情等停滯不前的交流。”他還強調：“應對目前共同面臨的全球不確定性，加強未來合作。”秋慶鎬還請求中國政府支援2030年世界博覽會在釜山舉行。

한국어