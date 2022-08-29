政府將在世宗建立總統第二辦公室，預計2027年竣工. August. 29, 2022 07:42. by 鄭瑞英記者、金智賢記者 cero@donga.com,jhk85@donga.com. 尹錫悅總統競選時期在公約中提出的世宗總統第二辦公室建設將正式推進，不過預計要到他的總統任期行將結束的2027年才能竣工。 行政安全部和國土交通部、行政中心綜合城市建設廳28日表示：“將於9月份成立第二辦公室建設推進團，並著手研究具體方案。”預計竣工時間是尹錫悅任期尾聲的2027年，政府計劃在施工期間制定城市計劃，使政府世宗大廈和今後計劃的國會世宗議事堂和辦公室聯系起來。 政府計劃，通過收集有關機關及專家、民間意見，在今年內制定有關功能、規模、位置等的具體方案。另外，還將在明年上半年（1月至6月）測定項目規模，以便進行建築基本計劃和設計。為了籌集預算，執政黨和政府決定在今年定期國會預算審議中討論增加第二辦公室設計費的問題。 設立總統第二辦公室是尹錫悅作為候選人在競選時期提出的公約。尹錫悅當選後曾表現出將辦公室相關事項安排到青瓦臺遷移工作組等意誌，但由於警衛及預算問題，進展被推遲，遭到世宗市議會等地區社會反對，認為尹錫悅“毀棄公約”。 但是，執政的國民力量黨院內代表權性東本月3日訪問黨領導層和國會世宗議事堂預定用地時，曾承諾盡快設立國會世宗議事堂和總統世宗辦公室。國土部長元喜龍也表示：“我承諾在2027年之前建設好世宗議事堂，使之成為世界性、代表性的民主殿堂。”

한국어