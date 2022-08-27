美國應重新考慮為美國就業做出貢獻拋棄核心同盟的“通貨膨脹法”. August. 27, 2022 07:26. . 隨著美國開始實施只對北美地區制造的電動汽車提供補助金的《減少通貨膨脹法》，韓國產電動汽車出口不可避免地受到影響。該法律的內容是，僅對在美國、加拿大、墨西哥最終組裝的電動汽車購買者給予約1000萬韓元的補貼。對於在北美地區沒有工廠的韓國來說，預計每年出口10萬輛電動汽車亮起了紅燈。 美國《減少通貨膨脹法》的宗旨是在全球供應網中排除中國，增加美國國內的生產，確保就業崗位。這就是打著“面向中產層的外交”旗號上臺的拜登政府。在11月中期選舉即將到來之際，超越了“打擊中國”，公開支援本國產業，以此向國內輿論呼籲。 這種“美國第壹”立法使韓國汽車企業蒙受了巨大損失。到目前為止，現代汽車雖然推進了100億美元規模的對美投資，但無奈地遭到了打擊。這不得不令拜登總統5月訪韓時接連向現代汽車會長鄭義宣表示“感謝”並表示“不會令人失望”的承諾黯然失色。 《減少通貨膨脹法》違反了世界貿易組織和韓美自貿協定中禁止對國產和進口產品區別對待的規定。美國向貿易協定的簽署國加拿大、墨西哥提供補貼，卻排除了韓國，這也是不合常理的做法。韓國在美國創造了10萬個以上的工作崗位。應該重新考慮對這樣的經濟安保核心同盟區別對待的措施。 韓國政府首先應要求美方最大限度地發揮執法靈活性。更需要堂堂正正的應對。即使是為了預防類似歧視性立法的再次發生，也應該要求對違反自貿協定的行為采取糾正措施。如果有必要，不僅要向世貿組織起訴，還要推進與歐洲國家的合作。特別是，韓國政府、企業、相關團體應該對韓國的經濟、通商外交進行全面檢查，共同采取先發制人的應對措施，以免再發生“送禮還挨耳光”的事情。

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