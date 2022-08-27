緊急對策委員長被法院判決“停職”……執政黨內壹片混亂. August. 27, 2022 07:28. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 執政的國民力量黨面臨著前所未有的混亂局面。因為法院阻止了該黨緊急對策委員長朱豪英的領導體制。由此，因前黨代表（黨首）李俊錫受黨內懲戒局面而引發的執政黨內訌將進壹步深化。 首爾南部地方法院民事合議51部（首席部長法官：黃正洙）26日認定“緊急對策委員會的成立存在問題”，部分支持李俊錫提出的暫停效力的申請。法庭就朱豪英的履職決定：“在本案判決確定之前停止效力。”法庭還表示：“很難認為國民力量黨發生了需要設立緊急對策委員會的‘緊急狀況’，”“因為並非緊急狀況，所以沒有滿足黨章第96條規定的設立緊急對策委員會的條件。”法庭明確表示，“如果召開全黨大會選舉新黨代表，即使過了停止黨員權期限，李前代表也不能重返黨代表職務，因此將遭受無法挽回的損失。”也就是說，在緊急對策委員會體制下，不能召開全黨大會，選出新的黨代表。 朱豪英就任17天後處於停職狀態，執政黨陷入了嚴重的混亂。朱豪英就法院的決定批評道：“非常困惑，“司法部否定和規定政黨的內部決定，有損政黨自治的憲法精神。”國民力量黨當天向法院提交了對申請暫停執行結果的異議申請，同時由院內代表權性東擔任緊急對策委員會委員長職務代理。總統室當天沒有對法院的決定做出正式反應。 但李俊錫方面主張：“應該由沒有辭職的最高委員組成最高委員會。”也就是說，應該放棄緊急對策委員會，回到黨代表職務代理體制。如果緊急對策委員會得以維持，也可以召開全黨大會，但在包括最高委員會在內的黨代表職務代理體制下，不能召開全黨大會。隨著對黨領導層構成主張出現分歧，執政黨的矛盾也將長期化。 李俊錫當天在與《東亞日報》的通話中表示，“等待制造這壹事態的人們發出負責任的話”，再次抨擊了“尹錫悅總統方面的核心相關人士”。據悉，李俊錫當晚前往慶尚北道，計劃暫時與保守陣營的主場大邱、慶北地區選民見面，展開場外輿論戰。

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