夏末劇場街凍結了，韓國電影“四大巨頭”票房低迷. August. 26, 2022 07:54. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 與剛進入秋天的門檻不同，劇場街正刮著冬天的寒氣。在劇場街最大旺季的夏季市場上，雖然上映了4部被稱為“四大巨頭”的韓國電影大片，但票房成績卻未能達到預期，氣氛陷入低迷。獲得低於預想的票房成績單的主要發行公司，因未無法確定在大流行期間堆積在倉庫的大作的上映日期而苦惱。 截至25日，確定在秋季市場上映的純制作費超過100億韓元的大作只有《共助2：國際》（9月7日）。只有《正直的候選人2》、《人生如此美好》（以上9月28日）等部分中小規模電影確定上映。 《閑山：龍的出現》、《狩獵》、《緊急宣言》、《外星+人》等4大韓國電影中，截止到24日，《閑山：龍的出現》吸引了682萬名觀眾，剛剛超過了損益平衡點。但是連這個也達不到期待值。《閑山：龍的出現》的前作《鳴梁海戰》吸引了韓國票房史上最多的1760多萬名觀眾前往影院，該影片上映初期好評如潮，雖然被評價為“1000萬觀眾預約電影”，但結果卻出乎意料。 由於擔心新型冠狀病毒肺炎疫情的擴散和昂貴的電影門票，在“四大巨頭”中只嚴格挑選壹兩部觀看的氛圍擴散等，被認為是夏季市場票房不振的原因。 試圖通過“四大巨頭”活躍氣氛後，準備從這個秋天開始將此前積累的大片壹壹解開的電影發行公司們感到很為難。某電影發行公司相關人士表示：“不知是不是因為昂貴的票價而產生的反抗心理，觀眾們對比任何時候都冷靜，加之對漏洞百出的電影的苛刻評價水平提高了，如果不是優秀作品級電影，上映就會感到負擔。”另壹位發行公司相關人士表示：“如果‘四大巨頭’中有壹部會中獎（Jackpot），那麽就會帶著自信決定秋天上映，但是《閑山》也取得了模棱兩可的成績，大部分發行公司都失去了自信。”有分析認為，樂天娛樂在中秋連休期間決定重新上映去年上映的《逃出摩加迪沙》，而不是新作大作，這與夏季市場大作正面對決的結果引發“觀眾分享”和出血競爭不無關系。 目前，CJ ENM、樂天娛樂等各發行公司堆積著大量未能上映的電影。代表性電影是以安重根義士為主人公的尹濟均導演的音樂劇電影《英雄》。講述宇航員故事的金容和導演的電影《The Moon》、姜帝圭導演的回歸作《波士頓1947》等何時才能搬上大熒幕還是個未知數。

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