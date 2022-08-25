18洞58桿！19歲的許成勛創下韓國高爾夫新紀錄. August. 25, 2022 07:54. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國高爾夫歷史上首次出現了18洞58桿的驚人記分卡成績。 22日，許成勛（19歲•中央大學）在全北群山市群山CC（71桿）舉行的韓國職業高爾夫（KPGA）Srixon巡回賽（2級巡回賽）第16屆大賽地區預選賽中，沒有吞下柏忌，僅小鳥球就抓住了13個，打出了低於標準桿13桿的58桿。因為是為了參加Srixon巡回賽而進行的預選賽，所以雖然不是正式大賽記錄，但這是在國內巡回賽上首次出現18洞50多桿的擊球數記錄。此前，KPGA韓國巡回賽18洞最少桿數為60桿，由李承澤（27歲）、李亨俊（30歲）、朴俊燮（30歲）等人保持。在Srixon巡回賽上，韓在民（22歲）在2019年創下的60桿是18洞最少桿數。韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽最少桿數也是李晶恩（25歲）在2017年打出的60桿。 以“8字揮桿”著稱的吉姆•福瑞克（美國）在美國職業高爾夫（PGA）上曾創下過壹次58桿記錄，在日本巡回賽上，石川遼和韓國的金成賢也創下相同的記錄。美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽最低桿記錄則是由安妮卡•索倫斯坦（瑞典）保持的59桿。 上月在Srixon巡回賽第13屆大賽預選賽上也曾打出63桿的許成勛表示：“現在還是有點懵。每個洞果嶺的傾斜度都很高。這是第壹次”，“仔細看了記分卡後才知道打了58桿。因為不是正式記錄，所以很遺憾。”之前許成勛在Srixon巡回賽上還沒有成功晉級的經歷。他下決心說，“暫時忘記58桿的記憶，以新的心態冷靜地引導比賽，壹定要獲得獎金。”通過此次預選賽，他出戰的Srixon巡回賽第16屆大賽正賽將於下月5、6日在群山CC舉行，屆時將有130人參加。 10歲時為了學業到新西蘭留學的許成勛受喜歡高爾夫的母親的影響，第壹次抓住高爾夫球桿後回到韓國，從14歲開始正式打高爾夫球。許成勛在2020年第37屆蔚山市高爾夫協會會長杯高爾夫大賽上奪冠，受到了人們的關註。同年10月進入KPGA的許成勛去年獲得了巡回賽職業運動員資格，目前他效力於Srixon巡回賽。 許成勛表決心稱，“之前因為學業和高爾夫並行，很難專心打高爾夫。成為大學生後，現在打算專心打高爾夫。希望通過今年年末舉行的種子排位賽，從2023年開始在1級巡回賽上展現出好的表現。最終目標是進軍PGA巡回賽。”

한국어